Hay segundas oportunidades que se esperan con ganas y otras que, además, llegan con un pequeño empujón de fe. En una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, dos cursos de Rawson volvieron al programa para disputar una instancia de repechaje: el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, con su 5° A, y la Escuela Agrotécnica Los Pioneros, con su 5° único.

Aldana Roca y Ludminal Nievas alumnas del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. FOTO HUARPE.

Del lado azul llegaron Aldana Roca y Ludmila Nievas, representantes de Santa Teresita. Para ellas, la jornada tenía un condimento especial: ya habían pasado por UPD y aquella experiencia no había terminado como esperaban. Recordaron que, en aquella oportunidad, Aldana se había descompuesto antes de ingresar al programa. Después de pasar por el hospital y regresar a su casa, decidió volver y finalmente participar.

Esta vez, la historia tenía una nueva oportunidad. Y también una acompañante especial.

Sobre el mostrador, las alumnas colocaron una imagen de la Virgen de Santa Teresita que les había entregado su preceptor. La llevaron como símbolo de compañía y, por qué no, como un pequeño amuleto para intentar torcer la suerte que les había sido esquiva en su primera participación.

Del otro lado, el equipo naranja estuvo integrado por Roberto Torrente y Pablo Turrillo, de la Escuela Agrotécnica Los Pioneros. Al ser el único curso de la institución, destacaron especialmente la unión entre sus compañeros y el espíritu de equipo que los caracteriza.

Para Roberto, además, era su primera vez en el estudio. Los nervios aparecieron, pero también las ganas de competir. Y hubo un juego que generaba especial respeto: la tradicional lluvia de preguntas del último bloque.

El desafío comenzó con la ruleta. Santa Teresita no logró sumar en Historia, Geografía ni Deportes, mientras que Los Pioneros acertaron en Arte y Geografía, aunque fallaron en Lengua. El primer marcador quedó 2 a 0 para el equipo naranja.

En el segundo bloque llegó el juego de Verdadero o Falso. El equipo azul eligió Lengua y consiguió un punto, mientras que el naranja optó por Matemática y sumó dos. Luego llegó el desafío de unir conceptos: Santa Teresita consiguió un punto en Ciencia y Los Pioneros se llevaron tres. El marcador parcial quedó 2 a 7.

Pero todavía quedaba el tramo más intenso

En el tercer bloque, el Tutti Frutti puso a prueba la rapidez de ambos equipos. Santa Teresita recibió la letra I y consiguió cinco puntos. Los Pioneros jugaron con la letra A y también sumaron cinco.

Después llegó la temida lluvia de preguntas. Esa instancia que los representantes de Los Pioneros habían señalado como uno de sus mayores desafíos terminó siendo decisiva para definir la jornada.

Santa Teresita consiguió ocho puntos, mientras que Los Pioneros sumaron doce. Así, el marcador final fue 15 a 24.

La revancha de Santa Teresita terminó esta vez sin triunfo, pero con una historia que volvió a demostrar que en UPD siempre hay una nueva oportunidad para intentarlo. Y Los Pioneros, con la fuerza de ser un único curso y una actuación sólida, consiguieron avanzar a la tercera ronda de repechaje y continu

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.