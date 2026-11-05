Santi Maratea amenazó al periodista que destapsus estafas con colectas

El conocido periodista Nacho Genovart protagonizó un fuerte cruce mediático y judicial con el influencer Santi Maratea luego de investigar a fondo la polémica colecta de dinero organizada para sanear las millonarias cuentas del club Independiente.

Durante una entrevista con el medio PrimiciasYa el comunicador detalló que una valiosa fuente le entregó documentación clave que revelaba anomalías legales ya que “el contrato firmado no estaba inscripto en la Ciudad de Buenos Aires ni en la Provincia sino en Neuquén”.

Según explicó el cronista la reacción del mediático fue hostil desde el primer instante en que comenzó a indagar en los detalles económicos y sostuvo que “desde el primer momento me desmintió todo y cuando empecé a contar en profundidad me empezó a amenazar, atacar, agredir”.

Ante este escenario el investigador cuestionó severamente la falta de transparencia económica y afirmó que “lo importante es transparentar el proceso, que desde el primer momento diga y que todos sepamos donde va la plata, lo que no hizo en Independiente”.

El cronista señaló además que existían marcadas contradicciones entre los anuncios públicos del influencer y los términos legales del acuerdo firmado donde constaba que “iba a cobrar una mensualidad de 30000 dólares y que además, iba a cobrar un 5%”.