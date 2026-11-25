Cultura > Bombazo
Santi Maratea eliminó su Instagram y abandonó su carrera como influencer
POR REDACCIÓN
Santiago Maratea sorprendió a toda la comunidad digital al confirmar su retiro definitivo de las plataformas virtuales este martes 24 de noviembre. Luego de haber anticipado en el programa PH que evaluaba esta posibilidad, el joven finalmente dio de baja su perfil principal de Instagram, herramienta que funcionó como su fuente de ingresos y el motor clave para impulsar sus famosas colectas solidarias llenas de alegrías y polémicas.
La drástica determinación quedó expuesta cuando sus seguidores notaron que había eliminado todas sus publicaciones anteriores y su foto de perfil. En su lugar, Santiago Maratea dejó únicamente una grabación para explicar los fundamentos de este paso al costado en su trayectoria pública y aclaró de entrada: "Esto no es una estrategia de marketing de nada, simplemente voy a eliminar mi cuenta".
Durante su descargo frente a cámara, repasó la década de trabajo continuo que dedicó a construir su comunidad virtual y valoró ese recorrido. Al respecto, sostuvo: "Debe ser el activo más importante que construí en mi vida", aunque enseguida despejó cualquier tipo de rumor sobre un supuesto colapso personal con la frase: "No la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cansé de las redes, ni porque estoy enojado".
El trasfondo de esta medida responde a un profundo cambio de identidad profesional que el propio protagonista resumió de forma contundente al declarar: "No quiero ser más influencer". Recordó que sus inicios en internet ocurrieron de manera espontánea, mostrando simplemente su rutina cotidiana sin imaginar el alcance masivo que lograría con el correr del tiempo.
A pesar de reconocer el éxito económico y personal obtenido gracias a su exposición, confesó que ya no desea continuar por ese camino. "Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo, pero simplemente ya no lo quiero", expresó con total sinceridad, admitiendo además que dar este salto al vacío le provoca bastante temor.
Lejos de mostrar resentimiento hacia el ecosistema que lo catapultó a la fama, prefirió destacar el aprendizaje adquirido durante estos diez años de actividad. Por eso manifestó con calma: "No voy a cerrar esta cuenta renegando de ella, sino profundamente agradecido. No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino porque cumplió ya con su propósito".
Respecto a sus próximos pasos laborales y personales lejos de la exposición constante, detalló cuál será su nuevo eje de acción social. "Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación, que se encarga principalmente de la salud infantil", afirmó sobre su proyecto solidario, agregando además: "Quiero que sea un espacio reservado para las personas que tienen un interés genuino en lo que se está construyendo".
Para concluir su mensaje de despedida, reflexionó sobre la necesidad de volver a empezar desde cero para rodearse únicamente de quienes compartan su nueva visión. "Siento que lo que viene merece que cada uno vuelva a elegir, así que voy a empezar de nuevo. Obviamente me da miedo porque no sé si va a funcionar", admitió con franqueza, cerrando con una definición tajante: "Estoy muy seguro de algo: no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione".