El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno español, Santiago Abascal, convocó a los ciudadanos a participar masivamente en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Después de emitir su voto en Madrid, pidió que los españoles concurran a las urnas para que "no haya que arrepentirse mañana".

El dirigente de la derecha española realizó sus declaraciones en el colegio electoral Pinar del Rey, en el distrito madrileño de Hortaleza. Allí manifestó su deseo de que la jornada se desarrolle con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libremente y sin incidentes.

El mensaje de Abascal tras votar

"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana", expresó el candidato de Vox ante los medios de comunicación. También pidió que los electores concurran a los centros de votación "sin miedo" y "sin pesimismo".

Abascal consideró que una concurrencia elevada representa una forma de fortalecer la democracia y ejercer la soberanía popular. En ese sentido, sostuvo que una participación masiva permite superar cualquier intento de intimidación o irregularidad.

"Una participación masiva pasa por encima de cualquier tipo de trampa, grande o pequeña", afirmó el dirigente. Además, convocó especialmente a quienes habitualmente no votan por desconfianza hacia el sistema político o los partidos.

Una elección que puede cambiar el Gobierno español

Los comicios generales convocaron a 38,6 millones de electores, de los cuales 35,9 millones residen en España. Los ciudadanos deben elegir a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores que integrarán las Cortes Generales.

La elección enfrenta al presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, y Santiago Abascal, de Vox. La posibilidad de un acuerdo parlamentario entre el PP y Vox aparece como uno de los factores centrales para definir el próximo Gobierno.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20 en España y el resultado de las urnas determinará la composición del nuevo Parlamento. Posteriormente, los diputados deberán elegir al presidente del Ejecutivo para los próximos cuatro años.