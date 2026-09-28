Santiago Carreras fue protagonista en el triunfo de Bath por 33-17 ante Harlequins en la Premiership inglesa. El argentino apoyó uno de los tries del equipo visitante durante el encuentro disputado en The Stoop.

El try de Carreras llegó durante el primer tiempo y fue destacado por la prensa especializada como una de las acciones más importantes del partido. Bath consiguió además el punto bonus antes del descanso.

Bath dominó el partido

Bath se impuso con tries de Thomas du Preez, Joe Cokanasiga, Santiago Carreras, Fin Baxter y Ewan Richards. Finn Russell aportó las conversiones para el conjunto ganador.

Harlequins marcó por intermedio de Will Porter, Chandler Cunningham-South y Rodrigo Isgro. El equipo local terminó con 17 puntos frente a los 33 de Bath.

La actuación del argentino

Carreras volvió a tener protagonismo en la Premiership, esta vez como jugador de Bath. El argentino aportó con un try en un partido que su equipo terminó ganando con una diferencia de 16 puntos.

El encuentro marcó el comienzo de la temporada para ambos equipos en la competencia inglesa. Bath consiguió el triunfo como visitante y comenzó el torneo con una victoria y punto bonus.