Los Pumas recibieron una noticia preocupante de cara al cierre de la temporada internacional: Santiago Carreras sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará varios meses sin jugar. El back cordobés se lesionó durante el partido entre Bath y Gloucester, por la Premiership inglesa, y los estudios médicos confirmaron la gravedad del diagnóstico.

Aunque el club inglés no estableció una fecha exacta para su regreso, las estimaciones indican que la recuperación podría demandar alrededor de nueve meses. El jugador deberá someterse a una intervención quirúrgica y luego atravesar un proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad, la fuerza y la estabilidad de la articulación.

Cómo se lesionó Santiago Carreras

El episodio ocurrió a los 12 minutos del encuentro entre Bath y Gloucester. Carreras recibió una pelota aérea e intentó avanzar con ella, pero su rodilla derecha cedió cuando buscaba superar la defensa rival, antes de entrar en contacto con otro jugador.

El rugbier quedó tendido en el césped y recibió asistencia médica. Debido al dolor y a la dificultad para apoyar la pierna, tuvo que abandonar el campo de juego.

La confirmación del diagnóstico dejó al argentino fuera de lo que resta de la temporada con Bath y de los compromisos de noviembre con la Selección argentina.

Una baja importante para Los Pumas

Carreras es una pieza versátil dentro del equipo que conduce Felipe Contepomi, ya que puede desempeñarse como apertura, fullback o wing. Su ausencia representa un desafío para el seleccionado, que afrontará una exigente serie de partidos en el Nations Championship.

Los Pumas jugarán ante Irlanda el 6 de noviembre en Dublín, frente a Italia el 14 en Génova y contra Francia el 21 en París. También disputarán un cuarto encuentro durante el fin de semana de finales del torneo, entre el 27 y el 29 de noviembre, en Londres.

Para cubrir su baja en la convocatoria, el cuerpo técnico incorporó a Mateo Soler al plantel que se prepara en Inglaterra.

¿Llegará al Mundial de Australia 2027?

La recuperación también abre un interrogante sobre la participación de Carreras en la próxima Copa del Mundo, que comenzará el 1 de octubre de 2027 en Australia.

Si se cumple la estimación de nueve meses de recuperación, el cordobés podría volver a competir entre fines de julio y principios de agosto del año próximo, con un margen acotado antes del debut mundialista de Los Pumas, previsto para el 2 de octubre.

Sin embargo, la fecha de regreso dependerá de su evolución médica y de la rehabilitación. Por ahora, el objetivo será superar la lesión y recuperar su mejor condición física antes de volver a las canchas.