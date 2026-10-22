Una niña de 10 años fue atendida en el Hospital de Colonia Dora, en Santiago del Estero, y los médicos descubrieron que cursaba un embarazo de aproximadamente seis meses. Durante la atención, la menor señaló a su padrastro como presunto responsable de los abusos sexuales. El hombre, de 33 años, fue detenido el martes en una vivienda de una zona rural del departamento Avellaneda.

El caso salió a la luz cuando la madre llevó a la niña al centro de salud por la ausencia de su menstruación. Durante la consulta, una obstetra constató el embarazo y dio intervención a las autoridades para activar los protocolos correspondientes ante una situación de extrema gravedad.

La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Farías, quien ordenó medidas para localizar al sospechoso y reunir pruebas.

Cómo fue la detención del sospechoso

Tras la denuncia, los investigadores realizaron tareas para ubicar al hombre. El procedimiento se concretó el martes alrededor de las 10.10, en una vivienda situada en una zona rural del departamento Avellaneda.

El sospechoso fue detenido por disposición judicial y la Policía secuestró su teléfono celular, que será sometido a pericias para aportar elementos a la causa.

Según la información publicada por medios locales, el hombre fue identificado por su apellido como Vivas y convivía con la madre de la niña desde hacía poco más de un año. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse a partir de las pruebas incorporadas a la investigación.

La denuncia que permitió conocer el caso

La intervención de la obstetra fue clave para que la situación llegara a conocimiento de la Justicia. Luego de constatar el embarazo y escuchar el relato de la menor, la profesional dio aviso a las autoridades.

El fiscal dispuso también la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia, la recepción de testimonios del personal de salud y el avance de las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Por tratarse de una niña, la investigación requiere preservar su identidad y garantizar su protección integral. Hasta el momento, la información publicada no precisa una imputación definitiva ni detalla todas las medidas de asistencia dispuestas para la menor.

La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de establecer las circunstancias de los presuntos abusos y determinar las responsabilidades correspondientes.