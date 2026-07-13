Santiago del Moro protagonizó uno de los momentos más comentados de la última gala de Gran Hermano: Generación Dorada al expresar su descontento por las críticas que algunos participantes realizaron contra Lionel Messi y la Selección argentina durante la transmisión del Mundial 2026.

El conductor aprovechó un momento de la cena de nominados para dejar un mensaje dirigido a los jugadores de la casa, luego de escuchar distintos comentarios sobre el rendimiento del capitán argentino durante el triunfo por 3-1 frente a Suiza, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a las semifinales.

"¡Qué manera de sufrir! Ahí los escuché hablando de los jugadores. Tengan mucho respeto con los jugadores porque se los enaltece. Lo están dando todo y ya estamos en las semifinales", manifestó Del Moro, visiblemente molesto.

Sus palabras llegaron después de que durante los últimos partidos del Mundial varios participantes opinaran sobre el desempeño de Messi y del resto del plantel mientras seguían los encuentros desde el interior de la casa.

Las críticas de Manuel Ibero a Lionel Messi

El participante Manuel Ibero fue uno de los que más cuestionó al capitán argentino durante la competencia.

Días atrás aseguró que el actual Messi ya no muestra el mismo nivel que tuvo durante la conquista del Mundial de Qatar 2022.

"Messi ya no está al nivel que estaba antes. En el 2022 no se jugó así y era otro Messi. El Messi de 2022 se podía sacar a tres tipos de encima, el Messi de ahora, no", comentó durante una charla con otros jugadores.

Tras el partido frente a Suiza volvió a apuntar contra el rosarino cuando falló una situación de gol.

"Hace cinco años entraba", lanzó mientras observaba el encuentro.

Al finalizar el partido también cuestionó el planteo ofensivo de la Selección y sostuvo que el equipo buscó demasiado a Messi durante el desarrollo del juego.

Un antecedente que ya había generado polémica

No es la primera vez que las opiniones sobre Lionel Messi generan repercusión dentro del reality.

Semanas atrás, el entonces participante Leandro Nigro quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que trascendiera un comentario despectivo hacia el capitán de la Selección. El episodio provocó un amplio rechazo entre los seguidores del programa y coincidió con su posterior eliminación del certamen.

Las nuevas críticas realizadas dentro de la casa volvieron a generar repercusión en redes sociales y motivaron la respuesta pública de Santiago del Moro, quien defendió al seleccionado nacional en plena transmisión y recordó que el equipo ya se encuentra entre los cuatro mejores del Mundial 2026.