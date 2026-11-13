Santiago del Moro llamó a una famosa y le hizo una picante propuesta

Ángel de Brito sorprendió al anunciar que La Joaqui es la primera figura convocada para el nuevo programa de baile que encabezará Santiago del Moro en la pantalla de Telefe. Durante la emisión de LAM, el periodista aseguró que la artista tiene intenciones de sumarse al proyecto televisivo, motivo por el cual únicamente restaría estampar la firma del contrato para oficializar su desembarco.

Este formato llevará por nombre Bailando con las estrellas y consistirá en una adaptación local de la exitosa franquicia internacional Dancing with the Stars. Con este ambicioso lanzamiento previsto para el próximo año, Santiago del Moro regresará a la conducción de un reality show en el canal de las pelotas, aunque esta vez lo hará completamente alejado de la dinámica de Gran Hermano.

Para mantener el suspenso frente a su audiencia antes de dar la primicia, Ángel de Brito lanzó un enigmático con varias pistas sobre la identidad de la elegida. El presentador explicó al aire: “Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe”. Luego detalló: “Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer”. Además, aclaró que no hace teatro y sumó otro dato clave: “Participó en un reality también… No es de GH”.

Tras mencionar que la protagonista es carismática, destacó su trayectoria profesional al señalar: “es cantante, le fue bien en la música”. Como ninguna de las panelistas del ciclo logró adivinar de quién se trataba, el conductor finalmente despejó las dudas con una frase contundente: “Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui”. De este modo, la cantante sumaría una nueva experiencia televisiva tras su paso por MasterChef Celebrity.

El armado del elenco recién empieza y se aguarda que en las próximas semanas salgan a la luz nuevos nombres para completar el certamen. Entre los deseos de la producción figura Wanda Nara, quien ya se consagró campeona en la versión italiana del certamen y domina a la perfección las reglas del juego, aunque advirtieron que lograr su incorporación al programa no resultará una tarea sencilla.