Santiago del Moro quedó fuera de Gran Hermano, pero ya tiene otro programa

Santiago del Moro encararía un nuevo proyecto en Telefe antes del regreso de Gran Hermano a la pantalla chica. Pepe Ochoa reveló la novedad sobre la carrera del reconocido presentador en Bondi Live.

El proyecto alejaría al conductor de la casa más famosa del país por un tiempo determinado. Las autoridades del canal mantendrían en reserva los detalles del formato hasta la confirmación formal de las partes.

El propio presentador había adelantado en su programa de radio la posibilidad de asumir otra propuesta laboral. "Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con GH, pero voy a hacer algo antes", expresó al aire.

La información cobró fuerza en el programa de streaming donde anticiparon el ciclo elegido para el profesional. “Es Got Talent lo que va a hacer Del Moro previo a Gran Hermano”, aseguró Ochoa durante la transmisión en vivo.

El certamen de talentos tuvo distintas versiones en la televisión argentina con elevado nivel de audiencia. Telefe aún no emitió un comunicado formal para ratificar la llegada del conductor a dicho espacio.

La fecha exacta del retorno del reality tampoco fue precisada por la señal en sus anuncios recientes. Los fanáticos aguardan las novedades del canal sobre la grilla de programación para el próximo año.