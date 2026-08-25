Santiago del Moro rompió el silencio tras su posible salida de Telefe

El conductor de televisión Santiago del Moro enfrentó los comentarios de la prensa sobre su posible regreso a la señal de América para ponerse al frente de una nueva temporada del ciclo Intratables. La versión, difundida inicialmente por la periodista Marcela Tauro, sugería además que el presentador no continuaría liderando el célebre reality de Telefe en sus próximas emisiones.

Durante la emisión del programa radial El Club del Moro, emitido por la señal La 100, el animador conversó directamente con Tauro acerca de este ofrecimiento y expresó su agradecimiento por la propuesta recibida. Al respecto, el conductor manifestó: "Me encanta recibir llamados, más de ese estilo, me enorgullece". Al mismo tiempo, reconoció la fuerte relación afectiva que mantiene con el canal que lo albergó durante años al señalar: "Yo siento América como mi casa, lo ha sido mucho tiempo".

Sin embargo, a pesar de la gratitud expresada, el presentador remarcó que actualmente tiene obligaciones contractuales vigentes con Telefe. En ese sentido, desmintió de forma categórica las especulaciones sobre un eventual alejamiento del reality show y afirmó: "Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir".

Del Moro brindó detalles acerca de la continuidad del programa y confirmó que el ciclo retornará luego de una pausa temporal. Respecto a la planificación de la pantalla, explicó: "El formato va a descansar un tiempo por algunas cuestiones y básicamente también porque, debido al éxito que tuvo acá en Argentina, hay ediciones que se van a hacer en esta casa como Paraguay, ahora viene Uruguay, Chile que vuelve". Asimismo, para despejar cualquier incertidumbre de la audiencia, reiteró: "Gran Hermano va a seguir y yo también, obviamente con un descanso en el medio".

Por último, el conductor elogió la labor del equipo de profesionales técnicos e integrantes de la productora local que llevan adelante el show, atribuyendo a su desempeño la elección del país como centro de realización regional. Para finalizar, remarcó: "Para que vean lo que se labura, el equipo que hay, la producción, por eso eligen hacerlo en Argentina".