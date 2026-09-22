Santiago del Moro se "agarró a patadas" con un productor de Telefe

Tras la finalización de Gran Hermano Generación Dorada, trascendieron detalles sobre un fuerte cortocircuito en el equipo del programa. Las versiones apuntan a un quiebre en la relación entre el conductor Santiago del Moro y el productor ejecutivo Martín Borrillo. La información fue difundida por Pepe Ochoa en el programa El Ejército de la Mañana, emitido por el canal de streaming Bondi.

De acuerdo con el relato del periodista, el desencuentro entre ambos se originó a partir del desempeño del ciclo en términos de audiencia y del rumbo de ciertas decisiones de producción. “Gran Hermano se llevó puesto el vínculo entre Santiago del Moro y Martín Borrillo”, afirmó Ochoa al describir el deterioro de una alianza de trabajo consolidada durante varias ediciones del formato.

El panelista sostuvo que la dupla mantenía un entendimiento profesional muy estrecho en cada proyecto televisivo: “El productor ejecutivo y Santiago serían una especie de socios televisivos con respecto a todo esto y me había llegado un par de data de que las cosas no estaban tan bien”.

En relación con los motivos del distanciamiento, Ochoa remarcó que las cifras del rating generaron malestar mutuo. “Hubo un enojo de una parte y otro enojo de otra parte por el tema del rating, las movidas y toda la vuelta”, explicó sobre las tensiones acumuladas en el tramo final de la temporada.

Uno de los indicios que encendió las alarmas fue la ausencia del productor en la habitual imagen con la que el equipo suele celebrar el cierre de cada entrega. “Siempre suben una última foto, que is la que subían cada vez que la temporada terminaba, pero este año no estuvo Martín Borrillo”, señaló el periodista. Ante ese detalle, consultó con fuentes cercanas al canal y obtuvo precisiones sobre la situación interna: “Pregunté por qué no estaba Borrillo en esta foto y me dijeron que es porque está todo podrido”.

El malestar habría salpicado directamente a la cabeza de la conducción del reality. “Me nombraron a Santiago como una de las partes enojadas con la producción en general por el bajo rating”, indicó Ochoa al referirse al descontento del presentador con los resultados de la emisión.

El comunicador cerró su informe con una definición drástica sobre el estado actual del equipo de trabajo. “Me dicen que terminaron a las patadas, que el vínculo quedó muy mal, que la hermana es como su asistente y otros productores de Telefe y que el vínculo no tiene solución”, concluyó.

Hasta el momento, ni Santiago del Moro ni Martín Borrillo realizaron declaraciones públicas sobre la versión difundida. Ambos mantuvieron una colaboración profesional constante en las etapas previas del programa, alianza que el propio conductor había respaldado públicamente antes del lanzamiento de la edición Generación Dorada.