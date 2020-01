Santiago Lange, triple medallista olímpico de vela, se entrenó con barbijos por humo en Australia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El porteño Santiago Lange, triple medallista olímpico de vela, reconoció hoy que se entrenó con barbijo en Australia porque lo afectó el humo provocado por los incendios forestales en ese país, y afirmó que está "súper ilusionado con subir al podio en los Juegos de Tokio", en julio próximo, junto con la rosarina Cecilia Carranza Saroli en la clase Nacra 17, en la que obtuvieron la medalla de oro en Río de Janeiro 2016.



"Tristeza que te hace pensar mucho de lo que estamos haciendo con el planeta.



Hoy tuvimos que ir a entrenar con máscara. Parece del futuro pero es ahora.



Fuerza Australia!!!", dijo Lange en su Facebook.



Ahí, subió fotos en las que está con máscaras junto con Carranza Saroli y su entrenador Juan de La Fuente (doble medallista olimpíco: bronce en la clase 470 en Lobdres 2012 junto con Lucas Calabrese y en Sydney 2000 con Javier Conte.



"Estamos en Geelog, a cien kilómetros de Melbourne. Por momentos viene la nube con humo y hay que usar barbijos para entrenar, le dijo a Télam Lange desde Australia.



Desde que comenzaron en septiembre pasado, los incendios arrasaron una superficie de más de ocho millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Irlanda, y provocaron hasta el momento, la muerte de 26 personas y de más de mil millones de animales salvajes.



Los fuegos emitieron unas 349 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera en los últimos cuatro meses, según datos de la plataforma Periodistas por el Planeta, que compara la cifra con los 532 millones de toneladas de emisiones anuales totales vertidas por el país en 2018.



En otro tramo del diálogo con Télam, Lane manifestó: "siempre empiezo los Juegos pensando en el podio. Si es oro o no se verá durante el torneo, sería una locura pensarlo antes. Estamos súper ilusionados", dijo Lange a Télam desde Australia.



Lange, de 58 años, obtuvo las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008 junto con el correntino Carlos Espínola, en la clase Tornado, y en sociedad con la rosarina Cecilia Carranza Saroli, en la clase Nacra 17, logró la de oro en Río de Janeiro 2016 y el subcampeonato mundial en Santander, España, 2014.



"No cambia nada que hayamos ganado el oro. Estamos haciendo, simplemente, una preparación deportiva con el objetivo de poder ganar una medalla", explicó.



"Creo que estamos bien pero este año es el crítico. Pasa mucho por andar rápido, encontrar el material y seguir trabajando muy duro. No hay mucho más secreto que eso", destacó Lange sobre las características de la preparación de cara a Tokio.



La dupla "albiceleste" logró su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el Mundial de Aarhus, Dinamarca, de agosto de 2018, en el que terminó tercera.



Lange y Carranza Saroli -ganadora de la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos 2011 en Guadalajara, México, en la clase Laser Radial- compitieron en tres mundiales de la Clase Nacra 17: España, 2014 (segundos); Francia 2017 (13ros.) y Aarhus, Dinamarca, 2018 (terceros).



En otro tramo del diálogo con Télam, el velista detalló la planificación de su equipo con vistas a los Juegos de Tokio. "Vinimos a Australia por un mes y medio. Vamos a disputar dos torneos: el de Oceanía, que comienza el 29, y el Mundial. En marzo y abril haremos una gira por Europa, donde disputaremos tres torneos: Princesa Sofia (Palma de Mallorca, España), Génova (Italia) y Hyeres (Francia)".



"Y el 1 de mayo ya nos instalaremos en Japón y competiremos en un torneo antes de los Juegos", completó.



Los argentinos clasificados a los Juegos de Tokio en vela son: Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Facundo Olezza (Finn), Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17) y Lucía Falasca (Láser Radial); en tanto que la plaza de Laser Standard se definirá en el Mundial de Australia del mes próximo.



Lange, padre de Yago y Klaus -séptimos en la Clase 49er en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016-, fue sometido en septiembre de 2015 a una operación en la que se le extirpó un tumor en un pulmón.



En la historia olímpica, la vela argentina conquistó una medalla de oro; cuatro preseas de plata y cinco de bronce.