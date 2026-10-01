Santiago Liaudat participará este viernes de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, donde brindará la disertación “Leer a León XIV – Magnifica Humanitas”. La actividad será a las 11 en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en Rawson.

Liaudat es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, especialista en Estudios Latinoamericanos y profesor de Filosofía. Actualmente es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata y profesor titular ordinario de Introducción a la Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata.

La encíclica y la tecnología

Durante la charla, el especialista abordará las ideas centrales de la primera encíclica de León XIV, “Magnifica Humanitas”, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. El documento fue firmado por el Papa el 15 de mayo de 2026 y presentado públicamente el 25 de mayo.

La exposición permitirá analizar el vínculo entre la doctrina social de la Iglesia y los cambios provocados por las nuevas tecnologías. Entre los temas planteados aparecen el trabajo, la libertad, la democracia y la búsqueda de la verdad.

Tres ejes centrales

Uno de los puntos estará relacionado con el impacto de la inteligencia artificial sobre el mundo laboral y el riesgo de pérdida de puestos de trabajo. Otro de los ejes será la libertad y la democracia frente a los algoritmos y las realidades digitales.

La cuestión de la verdad también ocupará un lugar central, especialmente por la capacidad de las nuevas herramientas para generar textos, imágenes y videos. En ese escenario, la charla buscará poner en discusión las dificultades para distinguir aquello que es verdadero de aquello que es falso.

El mensaje de León XIV

La encíclica también plantea la necesidad de custodiar la dignidad humana frente a los cambios tecnológicos. El documento sostiene que la inteligencia artificial debe ser analizada desde criterios vinculados con la persona, el bien común, la justicia social y la solidaridad.

La actividad de Liaudat se desarrollará en el marco de una Feria del Libro que reunirá escritores, especialistas y referentes de distintas disciplinas. La programación se extenderá durante el viernes 2 y sábado 3 de octubre en La Superiora.