No comparten la misma sangre, pero sí una familia, momentos inolvidables y un vínculo que nació en una cancha de fútbol. Santiago Lucero, defensor de Belgrano de Justo Daract, y Tomás Garro, futbolista de Sportivo Desamparados, son hermanos de corazón y este domingo 8 de noviembre tendrán que dejar de lado esa relación cuando sus equipos se enfrenten por las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur.

La historia entre ambos comenzó hace varios años, cuando coincidieron en el fútbol de San Luis, pero con el tiempo la amistad fue creciendo hasta convertirse en una relación familiar. En diálogo con DIARIO HUARPE, Lucero contó cómo Garro pasó de ser un compañero de equipo a convertirse en una de las personas más cercanas a su familia.

"Él y su familia son parte de mi familia", expresó Santiago al describir un vínculo que se fortaleció con las reuniones, las fiestas y la convivencia. "Hace varios años que compartimos todas las fiestas familiares, las Navidades, los años nuevos", recordó.

Una amistad que tendrá una pausa durante dos partidos

La posibilidad de enfrentarse en el Torneo Regional Amateur ya había sido tema de conversación entre ambos. Lucero explicó que sabían que podía darse ese cruce si los dos equipos avanzaban en la competencia y que incluso habían hablado sobre la ilusión de compartir una serie.

"Cuando él se fue a Desamparados sabíamos que en algún momento, si los dos hacíamos las cosas bien, nos podíamos enfrentar", señaló. Por eso, aunque el encuentro genera ansiedad, también representa una experiencia especial para los dos y para sus familias.

El primer capítulo de la semifinal se disputará este domingo 8 de noviembre, a las 20:30, en el estadio El Serpentario, donde Sportivo Desamparados recibirá a Belgrano de Justo Daract. La revancha será el 15 de noviembre en San Luis.

El ganador de la llave se enfrentará al vencedor del cruce entre Pacífico y Argentino de Mendoza, por un lugar en la final que otorgará la posibilidad de pelear por el ascenso al Federal A.

Todo surgió de compartir una cancha

Garro y Lucero comparten una amistad que surgió gracias al fútbol.

La amistad entre Lucero y Garro se dio en la Liga de San Luis, donde ambos se cruzaban como rivales y también llegaron a coincidir en un mismo equipo. Según contó Lucero, después de compartir experiencias deportivas, la relación comenzó a trasladarse al ámbito familiar.

Garro también compartió equipo con el hermano de Santiago y, con el paso de los años, su presencia se volvió habitual en la casa de los Lucero. Incluso, durante la pandemia llegaron a vivir juntos, una experiencia que terminó de consolidar ese vínculo.

La confianza es tan grande que Tomás llama papá al padre de Santiago y suele dedicarle sus goles con un gesto especial. "Es el regalón de mi papá", contó el defensor entre risas, al explicar que su padre ya tiene decidido de qué lado estará en la semifinal.

La situación promete una particularidad en la familia: el papá de Santiago ya avisó que, si puede viajar, alentará a Desamparados. "Me dijo que si iba, iba del lado de Desamparados, no del lado nuestro", relató entre risas el futbolista puntano.

La familia estará pendiente de los dos

Para Santiago, el partido tendrá un condimento que va más allá de lo futbolístico, porque sabe que buena parte de su familia estará pendiente de lo que suceda en la cancha. Incluso adelantó que, si la revancha se disputa en Villa Mercedes, podrán estar todos presentes para acompañar este momento.

Tomás Garro con los hermanos Lucero.

"Creo que va a ser un momento muy especial para los dos y para mi familia más que nada también, está muy contenta", expresó. Esta vez, la camiseta los pondrá en veredas opuestas, pero la historia que construyeron juntos seguirá siendo mucho más importante que cualquier resultado.

Porque durante dos partidos serán rivales, pero cuando termine la serie volverán a ser lo que siempre fueron: dos amigos que el fútbol convirtió en hermanos.