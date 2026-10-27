El periodista de TN Santiago Martella, de 45 años, sorprendió a sus seguidores al anunciar que será papá nuevamente. El cronista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías junto a su pareja, Millie Taranto Decoud, durante unas vacaciones en República Dominicana. La llegada de una nena representa un momento especial para ambos, ya que ella se convertirá en madre por primera vez.

El anuncio se conoció este lunes 26 de octubre, cuando Martella utilizó su cuenta de Instagram para mostrar algunas postales de su viaje a Bayahíbe. Entre las imágenes, la pareja aparece disfrutando de las playas del Caribe, mientras Millie luce su embarazo.

Santiago Martella, periodista de TN.

Junto a la publicación, el periodista escribió: "Mucho gusto en conocerte, Caribe. Días increíbles con la compañía soñada y junto a la chiquita en camino". Con esas palabras confirmó que la familia se agrandará y reveló que esperan una hija.

A pesar de que suele mantener su vida privada alejada de la exposición mediática, esta vez el comunicador decidió compartir uno de los momentos más importantes de su vida personal. La publicación mostró a la pareja disfrutando de unos días de descanso en un destino paradisíaco, en medio de la expectativa por la llegada de la bebé.

El anuncio llega después de un problema de salud

La noticia adquiere un significado especial para Martella, quien semanas atrás había atravesado un delicado episodio de salud. El periodista contó públicamente que sufrió un microinfarto, situación que lo obligó a realizarse distintos estudios médicos y permanecer bajo atención profesional.

En aquella oportunidad, el cronista de TN compartió una fotografía desde un sanatorio y relató el momento que le tocó vivir. "Hace un mes, esta era mi realidad. Una habitación de sanatorio, una vía en el brazo y una noticia que no figuraba en mis planes: había tenido un microinfarto", expresó.

Después de aquel episodio, Martella habló sobre el proceso de recuperación y la necesidad de realizar controles médicos antes de retomar su rutina habitual. En ese contexto, llevó tranquilidad a sus seguidores al asegurar: "Por fortuna viene saliendo todo bien".

Ahora, el periodista atraviesa una nueva etapa personal junto a Millie Taranto Decoud, con quien se prepara para recibir a su hija. Si bien no trascendió la fecha prevista para el nacimiento, la pareja ya hizo pública su alegría por la llegada de la nueva integrante de la familia.

El anuncio marca un cambio importante en la vida del cronista, que después de atravesar un problema de salud celebra la próxima llegada de su hija y comparte este momento especial con sus seguidores.