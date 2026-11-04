Con apenas 14 años, el sanjuanino Santiago Muñoz alcanzó uno de los logros más importantes de su corta trayectoria deportiva al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Saltos Hípicos, disputado del 26 de octubre al 1 de noviembre en Santiago de Chile. El joven jinete representó a la Argentina en la categoría Children, con obstáculos de 1,20 metros, y consiguió ubicarse entre los tres mejores binomios del certamen, frente a competidores de distintos países de la región.

La conquista representó un motivo de orgullo para el deporte sanjuanino. Federico Muñoz, padre del joven jinete, destacó a DIARIO HUARPE la importancia de que el adolescente haya llevado la bandera argentina hasta el podio sudamericano. “Es un logro muy importante”, expresó, y remarcó: “De todos los jinetes de todas las categorías que llevó Argentina, 39 jinetes en total, solamente dos consiguieron medalla individual, y uno de ellos fue Santiago”. Además, fue el único representante de San Juan en la delegación nacional y completó los cinco recorridos de la competencia sin derribar ninguna barra.

Santiago Muñoz se subió al podio tras conquistar el bronce en el Sudamericano de Chile.

El joven llegó al campeonato después de atravesar un exigente proceso de clasificación nacional, en el que debió medirse con competidores de diferentes provincias. “Durante el año se hace un proceso selectivo compitiendo con jinetes de todo el país para clasificar a los mejores”, explicó Federico.

Junto a su yegua Oreade, Santiago alcanzó el tercer puesto sudamericano.

La conquista estuvo marcada por un imprevisto que obligó a modificar los planes deportivos. Galiana Z, la yegua con la que Santiago entrena habitualmente, sufrió una lesión que le impidió viajar a Chile. Por este motivo, el adolescente debió competir junto a Oreade, otra yegua con la que consiguió alcanzar el tercer puesto sudamericano. En ese sentido, Muñoz destacó el desempeño de su hijo durante la competencia y resaltó que “completó los cinco recorridos sin tirar ningún palo”.

Santiago completó cinco recorridos sin derribar ninguna barra.

El bronce también significó un importante avance respecto de su primera experiencia internacional. En 2025, Santiago había participado del Sudamericano de Paraguay, donde representó a la Argentina en pruebas de 1,10 metros, aunque sin alcanzar el podio. “Este fue su segundo Sudamericano y logró el bronce en 1,20 metros”, destacó su padre.

El joven jinete luce orgulloso su medalla de bronce.

El entrenamiento detrás del bronce sudamericano

Detrás de este resultado hay una preparación constante que combina las obligaciones escolares con extensas jornadas de entrenamiento en el Jockey Club San Juan, donde comenzó a practicar equitación a los nueve años y medio. Actualmente, bajo la conducción de Ricardo Yacante, monta entre cinco y seis caballos por día y dedica buena parte de sus tardes a perfeccionar su técnica.

“Santiago entrena mucho; sale del colegio y se va al Jockey Club a montar desde las 15:30 hasta las 20:00”, relató Federico, al describir la exigente rutina que sostiene el adolescente para competir a nivel internacional.

Santiago junto a Ricardo Yacante, su entrenador y guía en el Sudamericano.

Con la medalla de bronce como impulso, el próximo desafío podría llegar en diciembre, cuando se disputen los campeonatos nacionales en Buenos Aires. Allí, Santiago buscará continuar su crecimiento deportivo en pruebas de 1,20 metros. De cara a 2027, deberá afrontar nuevamente el proceso de clasificación para intentar representar a la Argentina en otro campeonato sudamericano, ya que su participación no está asegurada.