El exjugador y exentrenador de Los Pumas Santiago “Tati” Phelan anunció el cierre definitivo de su empresa textil Will Der, dejando sin trabajo a unos 120 empleados de sus plantas ubicadas en General Pacheco y Las Flores.

La compañía tenía 50 años de trayectoria y se dedicaba a la fabricación de indumentaria deportiva para marcas internacionales como Adidas, Puma, Fila y New Balance. Según explicó Phelan, la caída de las ventas y la apertura de las importaciones hicieron imposible sostener la actividad.

El mensaje de Phelan a los trabajadores

El cierre fue comunicado personalmente por Phelan y su socio, Armando Anasal, en un mensaje que quedó registrado en video.

“Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan”, expresó Phelan ante los trabajadores, visiblemente afectado.

El ex Puma explicó que durante más de un año y medio intentaron sostener la empresa mediante distintas alternativas financieras, pero la falta de pedidos terminó por hacer inviable la continuidad.

“No había opción de seguir, no hay trabajo en la calle. Seguir iba a ser peor”, sostuvo.

Críticas a la política económica

Durante el anuncio, Phelan cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei y vinculó la situación de la empresa con las políticas económicas implementadas.

“La política nos hundió”, afirmó el empresario, quien también pidió a los trabajadores reflexionar sobre sus decisiones electorales: “Solo les pido que piensen la próxima vez que votan, porque la vida es política”.

Su socio, entre lágrimas, también cuestionó el rumbo económico y sostuvo que fueron 50 años de trabajo que terminaron en el cierre.

El caso de Will Der se suma a las dificultades que atraviesa la industria textil argentina, afectada por la caída del consumo interno, la menor demanda y el ingreso de productos importados.