La inteligencia artificial atraviesa una revolución tecnológica que avanza a una velocidad sin precedentes y promete modificar la manera de trabajar y realizar las tareas cotidianas. Así lo sostuvo Santiago Siri durante su visita a San Juan por el FNS Forum 2026, donde aseguró que actualmente aparece un nuevo modelo de inteligencia artificial cada 11 días y anticipó que los agentes de IA serán una de las grandes tendencias de 2027.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el divulgador tecnológico definió este proceso como "un tsunami" y consideró que se trata de uno de los cambios más importantes en la historia de la evolución tecnológica. Según explicó, la velocidad con la que se desarrollan estas herramientas obliga a las personas, empresas y organizaciones a adaptarse rápidamente para aprovechar las oportunidades que ofrecen.

"Antes salía un modelo nuevo cada seis meses, hoy sale un modelo nuevo cada 11 días", señaló Siri al describir el ritmo de crecimiento de esta tecnología. Además, advirtió que esta aceleración también genera desafíos en los distintos ámbitos digitales y empresariales.

En ese escenario, el especialista puso el foco en una tecnología que podría ganar protagonismo durante el próximo año: los agentes de inteligencia artificial. Se trata de sistemas capaces de utilizar computadoras y aplicaciones para realizar tareas en nombre de las personas, con un nivel de autonomía mayor al de los asistentes tradicionales.

"Yo creo que el año que viene seguramente una de las tendencias más grandes sea el uso de agentes", anticipó. En ese sentido, explicó que estas herramientas podrían convertirse en asistentes para resolver actividades habituales dentro del trabajo profesional.

La posibilidad de delegar tareas en estos sistemas abre un nuevo escenario para empresas y trabajadores, que podrían incorporar asistentes digitales para agilizar procesos y resolver distintas actividades de su rutina.

La inteligencia artificial también para los adultos mayores

Otro de los puntos que abordó Siri fue la dificultad que todavía tienen algunas personas para acercarse a estas herramientas. Frente a quienes sienten rechazo o creen que necesitan conocimientos técnicos para utilizarlas, el divulgador dejó un mensaje sencillo: animarse a probarlas.

"Si sabés hablar, si sabés chatear, sabés usar inteligencia artificial", explicó. Para demostrar que estas tecnologías no están reservadas exclusivamente para los jóvenes o para quienes tienen experiencia digital, compartió una experiencia familiar.

Contó que su madre, de 79 años, utiliza ChatGPT de manera habitual y está fascinada con sus posibilidades. Incluso, aseguró que la herramienta la ayuda a resolver cuestiones para las que antes recurría a él. "Por suerte, la IA le ayuda en un montón de cosas que antes me pedía a mí", relató.

Con esa experiencia, Siri buscó mostrar que la inteligencia artificial puede incorporarse a la vida cotidiana de personas de distintas edades y que no es necesario tener conocimientos avanzados para comenzar a utilizarla. "Hay que animarse. La IA no muerde", concluyó.