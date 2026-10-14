La Justicia impuso una multa de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien hizo efectivo un apercibimiento previo contra el Gobierno nacional. La sanción se mantendrá mientras continúe el incumplimiento y, según advirtió el magistrado, tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrán modificarse.

La resolución se conoció a horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo por la aplicación de la normativa.

El planteo que derivó en la multa fue realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostuvo que el Estado todavía no había cumplido con la medida cautelar.

Qué ordena la medida cautelar

La cautelar obliga a recomponer las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas y posteriormente actualizarlas de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Ley de Financiamiento Universitario establece que los salarios debían adecuarse para compensar la variación acumulada de precios entre enero de 2023 y julio de 2025. Según el cálculo incorporado a la causa, esa actualización implicaría un aumento del 40,25% sobre los básicos liquidados en julio de 2025.

La normativa también contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles.

Cormick ya había intimado al Estado a cumplir con la resolución y posteriormente extendió el plazo. Ante la falta de acreditación de los pagos, resolvió aplicar las astreintes, una sanción económica destinada a forzar el cumplimiento de una decisión judicial.

El Gobierno apeló la decisión

El Ejecutivo cuestionó la cautelar al considerar que obliga a realizar pagos sin precisar de manera suficiente las sumas que deberían abonarse. También sostuvo que la aplicación de la medida puede afectar el funcionamiento presupuestario del Estado.

El Gobierno afirmó además que desde diciembre de 2023 se otorgaron distintos incrementos en las partidas destinadas a salarios universitarios y defendió las recomposiciones realizadas durante 2026.

Sin embargo, el juez rechazó que la apelación suspendiera el cumplimiento de la cautelar. El expediente principal continúa bajo análisis de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La sanción llega antes de la marcha universitaria

La resolución se conoció un día antes de una nueva movilización de la comunidad universitaria. Docentes, no docentes, estudiantes y autoridades reclamarán el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto mantiene como principales ejes la recuperación salarial, el presupuesto de las universidades nacionales y los fondos destinados a becas.