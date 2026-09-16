Santino Basaldella volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió su segunda medalla de oro. El rosarino ganó la carrera técnica masculina de stand up paddle con un tiempo de 18:43.37.

Ignacio Arias completó una destacada actuación y terminó tercero con 19:13.35, por lo que Argentina sumó también una medalla de bronce. El podio repitió la presencia de los argentinos que ya habían conseguido medallas en la jornada anterior.

Una definición entre argentinos

Basaldella superó al peruano Itzel Delgado, quien finalizó segundo con 18:46.74. El argentino completó los tres kilómetros en menos de 19 minutos y consiguió una diferencia de 3.37 segundos sobre su principal rival.

Arias, en tanto, terminó a 29.98 segundos de su compatriota y aseguró el tercer puesto. El brasileño Luiz de Castro quedó cuarto con 20:12.25.

Segundo oro en los Juegos

El nuevo triunfo llegó después de que Basaldella se impusiera en el sprint masculino, donde registró 55.92 segundos. En esa definición, Delgado consiguió la plata y Arias obtuvo el bronce.

Basaldella comenzó a practicar stand up paddle a los 13 años, cuando su tío y entrenador, Guillermo Basaldella, lo introdujo en la disciplina. Además, fue dos veces campeón argentino junior y actualmente también se desempeña como instructor en Rosario.

Argentina como sede

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia reúne 43 deportes y 60 disciplinas.

Argentina vuelve a organizar los Juegos Suramericanos después de veinte años y esta edición representa la tercera vez que el país es sede del certamen.