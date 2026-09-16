Santino Menin ganó la plata y Argentina sumó otro bronce en remo

Argentina volvió a sumar medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una jornada destacada en remo. Santino Menin consiguió la medalla de plata en el single ligero masculino, mientras que el equipo argentino obtuvo el bronce en el cuatro sin timonel masculino.

Menin completó la final con un tiempo de 7:10.85, apenas 1,12 segundos detrás del uruguayo Felipe Klüver, quien se quedó con la medalla de oro. El brasileño Evaldo Becker completó el podio con un registro de 7:22.18.

Menin, segundo en una definición ajustada

La prueba de single ligero masculino tuvo seis participantes y terminó con una diferencia mínima entre los dos primeros. Klüver marcó 7:09.73, mientras que Menin cruzó la meta en 7:10.85.

Detrás de los tres medallistas finalizaron el peruano César Cipriani, el chileno Juan Pablo Peña y el paraguayo Matías Ramírez. La actuación de Menin permitió que Argentina sumara una nueva presea en la competencia continental.

Bronce en el cuatro sin timonel

La segunda medalla argentina de la jornada llegó en la prueba por equipos. La embarcación integrada por Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero terminó tercera con un tiempo de 5:54.66.

Uruguay se quedó con el oro al registrar 5:39.15, mientras que Chile obtuvo la plata con 5:41.08. Argentina quedó a 15,51 segundos del primer puesto y por delante de Brasil y Paraguay.

Argentina, protagonista en Santa Fe

Los Juegos Suramericanos se desarrollan entre el 12 y el 26 de septiembre y reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países. El programa contempla 43 deportes y 60 disciplinas, con Rosario, Santa Fe capital y Rafaela como principales sedes.

La competencia representa además el regreso de los Juegos Suramericanos a territorio argentino después de 20 años. Esta es la tercera vez que el país organiza el certamen, después de Rosario 1982 y Buenos Aires 2006.