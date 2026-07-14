Saquearon un reconocido supermercado de Rawson en plena madrugada

Un violento robo afectó a un establecimiento comercial ubicado en calle República del Líbano durante la madrugada del lunes. Los atacantes rompieron uno de los paneles de vidrio del lateral este para ingresar al salón de ventas principal con facilidad. El objetivo central fue el puesto de Rapipago que funciona en el interior del edificio.

Los delincuentes revolvieron los escritorios y violentaron los accesos de la agencia de recaudación. Se estima que el botín es millonario dado el flujo constante de efectivo y transacciones de moneda extranjera que maneja el lugar.

Sin embargo, la investigación enfrenta dificultades para precisar las pérdidas exactas por el funcionamiento independiente de la agencia. Ante las consultas, los directivos de la firma comercial argumentaron "no tener autorización para dar declaraciones" mientras se mantiene el hermetismo institucional.

Antes de escapar, los sujetos saquearon góndolas para llevarse mercaderías y bebidas alcohólicas aprovechando la vulnerabilidad del predio. En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 24ta y la Brigada de Investigaciones Sur bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad. El personal de Criminalística realizó el levantamiento de rastros para intentar identificar a los responsables del hecho.