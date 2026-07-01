El patinaje artístico sanjuanino volvió a destacarse a nivel internacional con una nueva consagración en el Campeonato Panamericano que se desarrolla en Buenos Aires. Representando a la Selección Argentina, Sara Toia se quedó con el título en la categoría Juvenil WS, mientras que Luciana Segovia finalizó en el quinto puesto de la categoría Infantil WS.

Toia alcanzó el primer lugar del podio y sumó un nuevo logro a una temporada de importantes resultados. La sanjuanina llegó al certamen tras haber obtenido el subcampeonato en la Copa del Mundo disputada en Italia hace apenas un mes y volvió a ubicarse entre las mejores exponentes del continente.

Sara Toia se llevó la medalla de oro.

Por su parte, Luciana Segovia completó una destacada participación al finalizar quinta en la categoría Infantil WS, resultado que le permitió cerrar una buena actuación en una competencia que reúne a los principales representantes del patinaje artístico americano.

El Campeonato Panamericano se extenderá hasta el martes 7 de julio y cuenta con la participación de clubes y selecciones de distintos países, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay y México. Además de definir a los campeones de cada categoría, el certamen entrega plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Luciana Segovia salió quinta en la categoría Infantil.

Los resultados obtenidos por las representantes sanjuaninas reflejan el crecimiento sostenido del patinaje artístico de la provincia, impulsado por el trabajo conjunto de deportistas, entrenadores, familias e instituciones.

En ese proceso participan la Federación Sanjuanina de Patín y la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, con el acompañamiento del Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.