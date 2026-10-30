La Escuela Normal Superior Sarmiento, de Capital, dio un paso clave en UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE al imponerse ante el Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, de Chimbas, en una nueva edición del repechaje 2. Con un arranque parejo y una diferencia que comenzó a construirse desde el segundo bloque, el equipo naranja logró tomar distancia y encaminar su participación hacia la próxima instancia del certamen.

Por el Colegio Moyano, de 5° 4ª, participaron Carlos Espósito e Isaías Contreras, representantes del equipo azul. Del otro lado, Juan Calise y Donato Marcotti defendieron los colores naranjas de 5° 2ª de la Escuela Normal Superior Sarmiento. Para uno de los dos cursos, la jornada significó continuar en competencia; para el otro, despedirse del desafío.

Carlos e Isaías contra Juan y Donato representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

En la charla inicial, Carlitos sorprendió con una novedad: esta vez no había llegado solo al programa. Su amigo imaginario Pepe no lo acompañó, pero sí lo hizo Isaías, su compañero, quien se mostró entusiasmado por conocer desde adentro la experiencia de UPD. En la vereda naranja, Juan y Donato aseguraron estar tranquilos y con ganas de avanzar de ronda.

El segundo bloque empezó a inclinar la balanza

La ruleta abrió el juego con preguntas de distintas materias. El equipo azul acertó Geografía, pero falló en Matemática y Arte. El naranja respondió correctamente Lengua e Historia, aunque no logró sumar en Deportes. Con ese reparto de aciertos y errores, el marcador quedó igualado 1 a 1.

La paridad duró poco. En el segundo bloque llegaron el verdadero o falso y el juego de unir conceptos. El Colegio Moyano eligió Historia y sumó dos puntos; Sarmiento apostó por Geografía y consiguió tres. Después, los azules eligieron Deportes y agregaron dos unidades, mientras que los naranjas hicieron lo propio con Ciencia y también sumaron dos. Así, el equipo de Capital pasó a liderar por 6 a 5.

El tercer bloque terminó de ampliar la diferencia. En el tutti frutti, al equipo azul le tocó la letra P y consiguió tres puntos, mientras que el naranja aprovechó la L para sumar siete. Luego llegó la lluvia de preguntas: Moyano acumuló 13 puntos y Sarmiento, 17.

Con esos resultados, el marcador quedó 30 a 22 a favor de la Escuela Normal Superior Sarmiento. La ventaja construida a partir del segundo bloque le permitió al equipo naranja afirmarse en la competencia y dar el siguiente paso en el camino de UPD.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.