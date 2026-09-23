Un procedimiento realizado por personal de la Unidad Rural N°4 terminó con el secuestro de 13 animales vacunos que habían ingresado a una finca de Sarmiento y estaban provocando daños en plantaciones de cebolla y melón.

El hecho fue denunciado por el encargado de la finca Mercedes, ubicada sobre calle Tacharet Sarmiento, en inmediaciones de Aranda, a unos 2 kilómetros al este de calle 25 de Mayo. Según informó, alrededor de 13 vacunos habían ingresado al predio y estaban afectando los cultivos.

Los vacunos fueron retirados de una finca ubicada en Sarmiento. (Gentileza)

El operativo

Ante la situación, los efectivos de la Unidad Rural N°4 se trasladaron hasta la finca y comenzaron con las tareas para retirar a los animales. Durante el procedimiento lograron enlazar a dos de los ejemplares.

Los dos vacunos fueron trasladados hasta la Escuela Agrotécnica Sarmiento, donde quedaron resguardados.

Posteriormente, se presentó el propietario de los animales y se hizo cargo de los 11 vacunos restantes. Según se informó, el hombre trasladó por sus propios medios a los ejemplares hasta su domicilio.

El procedimiento permitió retirar a los animales del lugar y evitar que continuaran provocando daños sobre las plantaciones de la finca afectada.