La Escuela Agrotécnica Sarmiento, junto a la Supervisión del Área Agrotécnicas y el Ministerio de Educación de San Juan, será sede de las 38.º Olimpiadas para Personal de Escuelas Técnicas y Agrotécnicas del NOA y Cuyo. El encuentro se desarrollará del 19 al 25 de septiembre de 2026 y reunirá a delegaciones de distintas provincias.

Durante una semana se llevarán adelante actividades deportivas, recreativas, educativas y culturales, con el objetivo de promover la integración y el intercambio entre las distintas comunidades educativas. De esta manera, Sarmiento será el punto de encuentro para personal de escuelas técnicas y agrotécnicas de la región.

El acto inaugural será el sábado 19

La apertura oficial de las Olimpiadas está prevista para el sábado 19 de septiembre a las 20:00, en la Plaza Departamental “Dominguito”, de Sarmiento. Desde la organización invitaron a los medios de comunicación, instituciones y a la comunidad a acompañar y difundir el acontecimiento.

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro, compañerismo e intercambio entre quienes forman parte de las comunidades educativas de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Las actividades se extenderán hasta el 25 de septiembre, en el marco de esta nueva edición de las Olimpiadas.

Una semana de encuentro e intercambio

Las 38.º Olimpiadas llegan a San Juan con una propuesta que combina distintas actividades y busca fortalecer los vínculos entre las delegaciones participantes. El eje estará puesto en compartir experiencias y generar espacios de integración entre comunidades educativas.

Desde la organización destacaron el sentido de este encuentro con una frase que resume el espíritu de la convocatoria: “El conocimiento nos desafía, el encuentro y el intercambio nos fortalecen”. La invitación quedó abierta para acompañar el acto inaugural y las actividades programadas en Sarmiento.