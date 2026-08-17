Sarmiento consiguió un importante triunfo este domingo al vencer 2-0 a Huracán en el estadio Eva Perón de Junín, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Junior Marabel y Lucas Suárez marcaron los goles del Verde, que alcanzó los nueve puntos y escaló al tercer puesto de la Zona B.

El conjunto local consiguió abrir el marcador a los 30 minutos del primer tiempo por intermedio de Marabel. Poco después, Sarmiento volvió a convertir mediante Elián Giménez, aunque el árbitro Hernán Mastrángelo anuló el tanto por una infracción previa de Lucas Suárez.

Huracán, que llegaba entonado luego de ganar el clásico frente a San Lorenzo, tuvo una tarde complicada. En los primeros minutos sufrió la salida por lesión de Colo Gil y, a los 20 minutos del complemento, Jordy Caicedo vio la tarjeta roja directa por darle un cabezazo a Juan Manuel Insaurralde.

Con un hombre más, Sarmiento terminó de asegurar el resultado sobre el cierre. A los 41 minutos del segundo tiempo, Lucas Suárez apareció solo en el área y conectó de cabeza para vencer a Hernán Galíndez y establecer el 2-0 definitivo.

Un triunfo clave para Sarmiento

Los tres puntos le permitieron al equipo de Junín llegar a nueve unidades y ubicarse tercero en la Zona B. Huracán, por su parte, quedó con siete puntos en el octavo lugar.

Además de acomodarse en el Clausura, el resultado fue importante para Sarmiento en su lucha por la permanencia. El Verde se encuentra 28° en la tabla de promedios, por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.