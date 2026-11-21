Domingo Faustino Sarmiento apareció en la Fiesta Nacional del Sol 2026, pero esta vez no lo hizo desde los libros de historia. Caracterizado como un viajero del tiempo, el prócer sanjuanino llegó al stand del Ministerio de Educación después de un supuesto salto desde el pasado y se encontró con un escenario completamente diferente al que conocía: el San Juan del año 2026.

La particular intervención se convirtió en una de las atracciones del espacio educativo durante la primera noche de la FNS. Con gestos de sorpresa y mucha curiosidad, el personaje recorrió el lugar, se acercó a las familias y comenzó a hacer preguntas para descubrir cuánto había cambiado la provincia desde su época.

Los más chicos pudieron sacarse fotos con el prócer sanjuanino.

Los más chicos fueron algunos de los protagonistas de esos intercambios. Sarmiento quiso saber cómo son las escuelas actuales, qué tecnologías utilizan los estudiantes y de qué manera se aprende en las aulas de hoy. Así, los visitantes tuvieron que explicarle cómo funciona la educación en una época marcada por los avances tecnológicos.

Uno de los encuentros que más llamó la atención fue el que tuvo con los robots del stand. Allí se encontró con dos dispositivos: uno humanoide y otro cuadrúpedo. La interacción permitió mostrarles a las familias algunas de las herramientas tecnológicas que ya forman parte de las propuestas educativas y que plantean nuevos desafíos para la enseñanza.

El prócer sanjuanino llegó al 2026 y se encontró con los avances tecnológicos de la educación.

La experiencia también incluyó un recuerdo especial. Quienes recorren el espacio pueden llevarse el sello de Sarmiento en el denominado «Pasaporte del Tiempo», una propuesta que acompaña el recorrido por las distintas etapas de la educación sanjuanina.

Un recorrido por el pasado, presente y futuro de la educación

Bajo el concepto «Educación que deja huella», el stand del Ministerio de Educación propone un viaje que conecta el legado de Domingo Faustino Sarmiento con las transformaciones actuales del sistema educativo y los desafíos que vienen.

El espacio recupera la historia de las primeras escuelas sanjuaninas y la vincula con las políticas de alfabetización, las aulas digitales y la formación docente. También incorpora propuestas relacionadas con la inteligencia artificial y el pensamiento computacional.

El stand de Educación propone un recorrido por el pasado, presente y futuro de la enseñanza.

A través de recursos audiovisuales, experiencias interactivas y distintas herramientas tecnológicas, la propuesta busca que las familias puedan conocer cómo cambió la enseñanza y qué posibilidades ofrecen los nuevos recursos para las próximas generaciones.

De esta manera, Sarmiento se convirtió en uno de los personajes inesperados de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol, con una intervención que combinó humor, historia y tecnología para acercar la educación a los visitantes.