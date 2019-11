Sarmiento visita a Rafaela en una dura prueba para acercarse a la punta

Sarmiento de Junín tendrá hoy una exigente visita a Atlético de Rafaela con el objetivo de sumar para poder acercarse a San Martín de Tucumán, puntero de la Zona B, en un cotejo por la 13ra. fecha de la Primera Nacional de fútbol.



El partido tendrá como escenario al estadio Nuevo Monumental en la ciudad rafaelina desde la 19.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Carlos Gariano.



Los otros cuatro encuentros de la programación sabatina de la fecha serán: Agropecuario Argentino-Estudiantes de Río IV (Zona A, 17), All Boys-Villa Dálmine (B, 17), Quilmes-Deporetivo Riestra (B, 17) y Defensores de Belgrano-Chacarita Juniors (B, 17.10, por TyC Sports).



Sarmiento (23 unidades) recibió un duro golpe al perder el invicto ante Defensores de Belgrano pero en la fecha pasada le ganó a Quilmes y se colocó a cuatro unidades del puntero San Martín.



Los juninenses visitarán a Atlético de Rafaela (17) que está muy lejos de la punta pero a un punto de Deportivo Riestra para ingresar en la zona de clasificación para el segundo ascenso a la Superliga, que es el objetivo de la "Crema".



En Núñez, Defensores (19) con 10 fechas sin derrotas y tercero a ocho puntos de San Martín de Tucumán, recibirá a Chacarita (13), un grande de la categoría que viene de perder 3-0 ante Tigre de local y volvió a complicarse porque se ubica a apenas cuatro puntos del último All Boys.



Quilmes (14) la pasa muy mal y recibe a al complicado Riestra (18), que por ahora clasifica para el reducido. Siete fechas sin triunfos del "Cervecero" y para colmo con cuatro derrotas seguidas, una pésima serie que lo alejó a 13 puntos del líder.



All Boys (9) está último con seis partidos sin ganar y sufriendo con la sombra del descenso merodeando Floresta. El "Albo" recibirá a Villa Dálmine (12), de irregular campaña, lejos de los puestos de clasificación y con una buena ventaja con respecto al último puesto.