La competencia sigue creciendo en UPD, Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos, la rapidez y el trabajo en equipo de los estudiantes sanjuaninos. En esta edición, dos cursos de Sarmiento y San Martín se enfrentaron en la tercera ronda de ganadores, en un duelo que comenzó igualado y mantuvo la expectativa hasta las últimas preguntas.

Por un lado, la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, de Sarmiento, estuvo representada por Alma Agüero y Quimey Ayala, integrantes del equipo azul de 5.º 2.ª. Del otro, Santiago Páez y Adán Gutiérrez defendieron al equipo naranja de 5.º 1.ª de la Escuela Secundaria Alejandro María de Aguado, de San Martín.

Alma Agüero y Quimey Ayala contra Santiago Páez y Adán Gutiérrez en UPD. FOTO HUARPE.

Como es habitual, el desafío comenzó con el examen de Lito, una presentación breve para romper el hielo y dejar atrás los nervios iniciales. En ese momento, los representantes del equipo naranja compartieron una de sus pasiones: el rock y la música. Después de las primeras sonrisas, llegó la hora de demostrar cuánto sabían.

La ruleta abrió el juego con preguntas de distintas materias. Los Berros respondió correctamente en Historia, pero no logró sumar en Ciencia y Matemática. María de Aguado acertó en Geografía, aunque tuvo dificultades en Lengua y Arte. El primer bloque terminó con un empate 1 a 1, una señal de que ninguno estaba dispuesto a regalar ventajas.

Un marcador que se definió pregunta a pregunta

La segunda etapa trajo el verdadero movimiento en el tablero. En el juego de Verdadero o Falso, el equipo azul eligió Lengua y consiguió dos puntos, mientras que el naranja optó por Deportes y sumó tres. Luego llegó el desafío de unir conceptos: ambos equipos eligieron distintas áreas y obtuvieron dos puntos cada uno. Así, María de Aguado consiguió una ventaja mínima y el marcador quedó 6 a 5 a su favor.

Con todo por decidir, el tercer bloque puso a prueba la creatividad y la velocidad de los participantes. En el Tuti Frutti, Los Berros jugó con la letra M y sumó siete puntos, mientras que María de Aguado respondió con la letra E y consiguió ocho. La lluvia de preguntas volvió a exigir reflejos y concentración: ambos equipos mantuvieron un buen ritmo, con siete puntos para el azul y ocho para el naranja.

La cuenta regresiva terminó con un resultado ajustado de 22 a 19. De esta manera, la Escuela Secundaria Alejandro María de Aguado, de San Martín, se quedó con el triunfo y avanzó a los octavos de final, acercándose un paso más al esperado viaje a Bariloche para los egresados de 2027.

Para Los Berros, la competencia todavía continúa: el curso tendrá una nueva oportunidad en la segunda ronda de repechaje.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.