Los viajes de Domingo Faustino Sarmiento por Europa, África y América volverán a cobrar vida desde una mirada contemporánea en San Juan. El Chalet Cantoni Casa Cultural presentará la exposición artística “Sarmiento y sus viajes”, una propuesta que reúne pinturas y producciones visuales inspiradas en las experiencias relatadas por el prócer en su obra Viajes.

La muestra propone trasladar las impresiones, observaciones y reflexiones de Sarmiento al lenguaje plástico. A través de las obras, los artistas recuperan los recorridos y las experiencias del sanjuanino para generar un diálogo entre la historia, la identidad cultural y las nuevas formas de creación artística.

La inauguración será el jueves 3 de septiembre, a las 20, en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en Avenida Libertador 3339 Oeste, en Rivadavia. La entrada será libre y gratuita.

Una mirada contemporánea sobre los viajes del prócer

El proyecto surge a partir de la lectura e interpretación de Viajes por Europa, África y América, una de las obras en las que Sarmiento dejó plasmadas sus experiencias fuera del país y sus observaciones sobre las sociedades que conoció.

La exposición busca tomar ese material histórico como punto de partida para construir nuevas interpretaciones. Los relatos escritos por el prócer son traducidos en imágenes, colores, formas y distintas expresiones de las artes visuales.

De esta manera, la propuesta plantea un cruce entre el pasado y el presente. Las experiencias de viaje de Sarmiento se convierten en una fuente de inspiración para artistas contemporáneos que aportan su propia mirada y sensibilidad.

Creación colectiva desde Aladina Atelier

La muestra reúne producciones de los artistas de Aladina Atelier, bajo la dirección de Claudia Bonadé. El trabajo colectivo propone diferentes interpretaciones de los textos y experiencias narradas en el libro, generando una exposición con múltiples perspectivas.

Participarán Gladys Aquino, Mara Barcena, Micaela Barrios, Claudia Bonadé, Betty Calivar, Cristina Carrizo, Sandra Cordero, Stella Correa, Daniel Martín, Margarita Morandi, Sandra Mercado y Vesna Ostoic.

Cada producción se integra a una propuesta común que busca acercar al público una nueva forma de recorrer la figura y la obra de Sarmiento, esta vez desde el arte.

Cuándo y dónde visitar la exposición

Luego de la inauguración, “Sarmiento y sus viajes” podrá visitarse hasta el miércoles 9 de septiembre. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20 horas.

Con entrada libre y gratuita, la exposición se presenta como una oportunidad para acercarse a la obra de Sarmiento desde una perspectiva diferente, en la que sus viajes y reflexiones se transforman en una experiencia visual construida desde la creación colectiva de artistas sanjuaninos.