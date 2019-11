Sarquís: "pusimos a la provincia de Buenos Aires donde debe estar a nivel agroindustrial"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, aseguró hoy que el sector “tiene un piso muy firme para seguir construyendo un gran futuro" en la provincia, al realizar un balance de su gestión al frente de la cartera, que lo puso "en el nivel donde debe estar, con un gran reconocimiento de la gente".



"Hicimos algo muy fuerte que es poner a la provincia de Buenos Aires donde debe estar a nivel agroindustrial; antes se hablaba de los problemas y nadie hablaba de la parte agroindustrial; hoy Buenos Aires tiene un protagonismo distinto y muy fuerte", sostuvo Sarquís durante la presentación de su libro de gestión 2015/2019 en la casa de la Provincia de Buenos Aires.



Según el funcionario, durante su administración se realizó "un trabajo silencioso con objetivos concretos" y aseguró que él y su equipo de trabajo se van "muy contentos con una gestión de un gran reconocimiento por la gente".



"En este gobierno hubo un direccionamiento real y estratégico donde se dijo 'vamos a hacer lo que no se hizo en 30 años' y, más allá de que hay cosas que no hicimos, le mejoramos la vida a la gente en lo que respecta a infraestructura", aseveró.



En la misma línea, Sarquís afirmó que "si hay algo que hicimos con mi equipo fue defender a la provincia".



"En estos cuatro años recorrí más de 660 mil kilómetros de la Provincia porque mi decisión fue gestionar fuera de La Plata; en cada visita de cada municipio al que fuimos defendimos a la Provincia de Buenos Aires y a todos los bonaerenses, siempre apostando al diálogo y a la escucha permanente", dijo.



"Creo que hicimos eso a full a veces con éxito y a veces no, porque también dependemos de cosas macro; la elección no se pierde por Buenos Aires, sino por cosas macro; la gente sufrió y eso es un problema; nosotros tenemos una caja de resonancia bastante limitada a la hora de actuar", indicó.



Tras hacer ese análisis sobre la derrota del oficialismo en la provincia a manos del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, y la Nación, con Alberto Fernández, Sarquís remarcó estar "satisfecho porque en los municipios del interior logramos mejorar la performance de nuestros candidatos tras las PASO. Creo que nuestro trabajo se notó".



Sin embargo, consideró que Buenos Aires es una provincia "donde la gente necesita ser escuchada y no una vez; es una provincia muy complicada que está tan mal distribuida que te definen las cosas una sección electoral".



Para Sarquis, “hay que pensar en una Agroindustria con foco social sin demagogia, con trabajo genuino, con estrategia, para seguir construyendo un gran futuro para todos”.



Durante la exposición, Sarquis destacó los distintos programas presentados por la gestión como el DUT, DTE, DUE, Ventanilla Única y UCAL “que surgieron y formaron parte de uno de los objetivos de la cartera: hacerle la vida más fácil a los productores y PyMES agroalimentarias a través de la simplificación de trámites”



“Gracias a este impulso, se logró disminuir la burocracia estatal y pública, acotar tiempo y ahorrar costos para producir más y mejor en todo el territorio bonaerense”, concluyó.