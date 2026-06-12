El futbolista paraguayo Saúl Salcedo, defensor de Newell's Old Boys, protagonizó este viernes un grave accidente de tránsito en la provincia de Chaco que dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Margarita Belén. Según las primeras informaciones, el choque fue frontal entre dos vehículos en una mañana marcada por la lluvia y las complicadas condiciones de circulación.

Salcedo viajaba junto a su familia con destino a Paraguay, donde tenía previsto concretar su incorporación a préstamo al club Club Libertad. Tras el impacto, sufrió múltiples fracturas, aunque los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, la víctima fatal era ocupante del otro vehículo involucrado en la colisión. Además, otras personas resultaron heridas y recibieron asistencia médica en el lugar.

Ante la gravedad del hecho, Newell's emitió un comunicado oficial en el que confirmó el accidente y manifestó que se encuentra a disposición del jugador y de sus familiares, mientras sigue de cerca su evolución médica.

El defensor paraguayo transitaba sus últimas horas como jugador del club rosarino antes de concretar su salida hacia Libertad. El viaje tenía como objetivo cerrar los detalles de la operación que lo devolvería al fútbol de su país.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias para determinar la mecánica del choque, la noticia generó conmoción tanto en Argentina como en Paraguay, donde el futbolista es una figura reconocida y seguida de cerca por los hinchas.