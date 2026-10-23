Scaloneta: ¿hubo pelea entre Valentina Cervantes y la novia de Mac Allister?

El universo de las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina siempre genera revuelo en las redes sociales por supuestas internas. Valentina Cervantes y Ailén Cova quedaron en el centro de las miradas de los seguidores de la farándula tras el revuelo que involucró a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Cami Mayan.

Tiempo atrás la cercanía de figuras como Caro Calvagni y Valentina Cervantes a Cami Mayan durante un evento fue interpretada como una clara distancia hacia Ailén Cova. Aquella situación alimentó distintas especulaciones entre los usuarios sobre posibles divisiones dentro del grupo de las parejas del plantel nacional.

Sin embargo Valentina Cervantes y Ailén Cova despejaron todas las dudas a través de las redes sociales. La joven compartió en su cuenta de Instagram una imagen de una cena íntima donde se observa a Ailén Cova sonriente junto a Alexis Mac Allister frente a la torta de cumpleaños rodeada de sus seres queridos.

Para dejar de lado cualquier versión sobre conflictos Valentina Cervantes etiquetó a la agasajada en la publicación. "¡Feliz cumple!", escribió Valentina Cervantes junto a emojis de corazones demostrando la excelente relación que mantienen. Con esta actitud Valentina Cervantes y Ailén Cova confirmaron que la paz reina entre las parejas.