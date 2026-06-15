El panorama de los lesionados de la Selección Argentina a días del debut en el Mundial es lo que más viene preocupando para armar un esquema inicial en el primer partido ante Argelia este martes.

El seleccionados campeón del mundo se encuentra en el centro de entrenamiento de Kansas tratando de resolver las dificultades físicas que atraviesan a varios jugadores fundamentales para el sistema de juego de Lionel Scaloni.

A pocas horas del partido que se celebrará en el Estadio de Kansas (22 hs. Argentina) el entrenador acompañado de Nicolás Otamendi, brindaron una conferencia de prensa y fueron respondiendo los interrogantes de los cronistas acreditados, tanto nacionales como internacionales.

Quien primero fue en tomar el micrófono y expresarse fue Nicolás Otamendi, quien explicó cómo fue su labor emocional en el plantel y los preparativos que están llevando a cabo en la concentración.

“Disfruto estos momentos como obviamente va a ser el último mundial para mí con la con la camiseta de la Selección Argentina. Es mi cuarto mundial y la verdad que nada más maravilloso que es estar acá con defendiendo los colores de mi país. Intentaremos obviamente dar lo mejor, nos estamos preparando para eso”, dijo el jugador.

También, Otamendi se refirió a la situación de los miembros más jóvenes del plantel, que juegan por primera vez un mundial. “Están entusiasmados de poder vestir estos colores, es una competición sana que hace que la Argentina durante todos estos años siga compitiendo, intente dar el máximo para poder llegar siempre a instancias finales, que es lo más importante”.

Cuando le preguntaron sobre los últimos partidos que le toque jugar en la Selección, Otamendi respondió: “Obviamente no me gusta perder en nada, a nadie le gusta perder, no pienso que esté viviendo mis últimos partidos con la Selección. Sí, soy muy sensible porque después cuando me pongo a pensar en frío trato de pensar más solitario con mi familia. Pienso que esto se termina y eso sí me da una sensibilidad. Pero si Dios quiere, ojalá podamos ir partido a partido y llegar a instancias finales, vamos en busca de eso porque somos la Selección Argentina y porque nacimos para competir, nacimos para luchar ante la adversidad”.

Posteriormente, vino la intervención de Scaloni. El director técnico, buscó manifestar “tranquilidad” por la ansiedad que se genera al momento de iniciar la competencia.

“Es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que, del último mundial, no es fundamental el primer partido, más allá de que sí, es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba todo en el primer partido. Estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar un muy buen equipo, que tiene grandes jugadores, pero nosotros estamos bien”, afirmó el entrenador.

Cuando le consultaron sobre la definición del equipo titular, Scaloni mantuvo el misterio y no dio resoluciones al respecto: “de alguna manera ustedes se van a enterar del equipo, así que todavía no se lo dije a los chicos y se los diré esta tarde cuando haremos ya la última práctica.

Por otro lado, le preguntaron por el estado anímico y físico de Messi: “todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha. Es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así. No veo nada negativo sinceramente que él esté dentro de la cancha y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental, así que ahora lo será aún más y se lo ve bien”.

Continuó: “estuvo el problema del tobillo, que ya saben, lo hemos estado cuidando para que llegue en óptimas condiciones y creo que está bien. Ha dado su fruto en la recuperación, así que para mañana está disponible y es una opción más”, dando la señal que podrá estar en condiciones de salir a la cancha ante Argelia.

Respecto a los lesionados, Scaloni remarcó: “vamos a ver hoy sobre Nico Tagliafico si hace la parte con el grupo, pero en principio estarían todos. El equilibrio está por delante y jugamos con 11 y buscamos es equilibrio y bueno, algunos se tienen que quedar afuera, pero en principio estamos bien”.

El entrenador además, se refirió a las condiciones del rival argelino: “es un rival similar a Marruecos, juega bastante similar, tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador que lo conozco también y que hace jugar a su equipo muy bien y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es una puede ser una buena un buen ejemplo, no confiarse. Hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso no hay rival fácil, a nivel de selecciones han hecho mérito para estar en un mundial y el caso de Argelia es un caso que, a nosotros, nos preocupa porque es un buen equipo y tiene jugadores en grandísimo nivel. Así que será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero que es importante”, comentó Scaloni tratando de tomar al rival con cautela y no caer en subestimaciones.

Los lesionados

Por más que sea la vigente campeona de Qatar 2022, haya ganado en el medio otra Copa América y liderado de punta a punta las Eliminatorias, la Selección Argentina no llega en su mejor momento a este Mundial 2026. Decirlo puede servir como un sacudón motivacional, pero no deja de ser una mentira incómoda.

El técnico nacional dejó bien en claro días atrás que necesita a todos sus jugadores al 100%, tanto en lo físico, futbolístico y mental.

Cada caso reviste su complejidad. No es lo mismo una molestia que un desgarro, tampoco una distensión que una fractura. Los 26 convocados serán evaluados por el cuerpo médico y luego exigidos por el propio Scaloni. Así está el panorama antes del arranque de la Copa del Mundo.



Lionel Messi: llegado a última hora del domingo a la concentración albiceleste, el capitán arrastra una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda. Su salida de urgencia en Inter Miami encendió las alarmas la semana pasada, aunque fue solo por precaución. La molestia lo pone en duda para los duelos preparatorios contra Honduras (6/6, en Texas) e Islandia (9/6, en Alabama), pero llegará sin problemas al estreno mundialista.

Leandro Paredes: tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores trascendió que se había desgarrado el isquiotibial de su pierna derecha. La versión fue desmentida puertas adentro: el volante padece una contractura fuerte que no le permite jugar en plenitud, pero su presencia en el Mundial no corre riesgo y hasta podría disputar alguno de los dos amistosos.

Emiliano Martínez: se fracturó un dedo de la mano izquierda en la previa de la final de la Europa League y por estas horas se lo ve con la mano vendada e inmovilizada. Es el caso que más alerta al cuerpo técnico, aunque se trata de una rotura pequeña. Hará reposo estos primeros días en suelo estadounidense, posiblemente no ataje en los amistosos y reaparezca para el debut ante el combinado africano.

Gonzalo Montiel: otro nombre que preocupa a Scaloni. Sufrió un desgarro grado 2 hace apenas 15 días con la camiseta de River y será exigido con el correr de las prácticas. Si no responde bien, podría cederle el lugar a Agustín Giay o Nicolás Capaldo, quienes viajaron para ser observados en los partidos preparatorios.

Nahuel Molina: atraviesa una situación similar a la de Montiel, aunque con una lesión un grado más leve. De no mediar inconvenientes, el lateral del Atlético de Madrid se plantaría de arranque el 16 de junio.

Cristian Romero: sigue recuperándose a contrarreloj de la lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha, sufrida en la Premier League con la camiseta del Tottenham. En el cuerpo técnico lo ven adentro para el arranque mundialista, no para los encuentros previos.

Nicolás Paz: la contusión en la rodilla izquierda sufrida en el partido entre Como y Hellas Verona ya parece ser cosa del pasado. Se lo ve bien, compenetrado ante su primera experiencia mundialista e ilusionado con ganarse un lugar entre los once titulares.

Julián Álvarez: se torció el tobillo izquierdo en la ida de las semifinales de la Champions League contra Arsenal y, al querer disputar la revancha en Anfield sin estar del todo recuperado, agravó la molestia y debió pedir el cambio. Desde entonces no volvió a saltar a la cancha, aunque ya se lo ve recuperado.

Thiago Almada: al igual que Messi, el cuerpo le pasó factura sobre el final de la temporada. Solo arrastra una sobrecarga muscular producto de la acumulación de partidos.