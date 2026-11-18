Nico Paz y Franco Mastantuono hicieron dos goles cada uno en el 7 a 0 de Argentina ante Costa Rica en Córdoba. Cuando le preguntaron por ellos después del amistoso, Lionel Scaloni eligió hablar de lo que viene después de una noche así. De Paz destacó que también sabe disputar una pelota y advirtió que sería excesivo pedirle que sostenga solo a la Selección. Para Mastantuono pidió tiempo, incluso después de haber entrado y marcado dos veces en un mismo tiempo.

Qué vio Scaloni en Nico Paz además de los goles

Paz abrió el marcador en el estadio Mario Alberto Kempes y en su segundo gol dejó atrás a tres rivales antes de definir de derecha. Al describirlo, Scaloni se detuvo en una virtud que se aprecia también lejos del arco. “

Cuando tiene que jugar, juega. Cuando tiene que chocar, choca”, dijo. Lo definió como “un futbolista verdadero” y aseguró que todavía puede dar más.

El técnico también habló de cuánto se le puede pedir al volante. Paz ayuda al equipo, explicó, pero necesita que sus compañeros lo acompañen. Para poner esa exigencia en perspectiva, recordó que hasta el mejor jugador necesitó de los demás para ganar.

Sobre la posibilidad de encontrar a alguien que ocupe el lugar de Lionel Messi, su respuesta fue directa.

“No vamos a reemplazar a Messi porque es irremplazable”, afirmó.

El pedido por Mastantuono y la ilusión con Troilo

Mastantuono hizo el quinto apenas empezó el segundo tiempo y volvió a convertir cerca del final. Scaloni lo consideró un gran futbolista y pidió que lo ayuden a transitar con calma este momento. A su entender, apurarlo o ponerle títulos a partir de una actuación así sería exigirle demasiado pronto.

También hubo una mención para Troilo, que debutó con la Selección argentina. El entrenador dijo que están ilusionados con él. Fue más breve que al hablar de los goleadores, aunque su criterio para los que empiezan fue el mismo: darles margen para crecer.

El agradecimiento a los hinchas y las palabras para Samuel

Scaloni les pidió a los argentinos que disfruten de la Selección. Dijo que le da orgullo ver que los hinchas siguen acompañando al equipo después de la derrota en la final de la Copa del Mundo.

“La gente no perdió el amor por la Selección”, expresó.

Al hablar de Walter Samuel, la charla pasó del fútbol a la amistad. Scaloni también lo definió como irremplazable y recordó que se han acompañado fuera de la cancha. “Lo más importante en la vida es tener amigos. Y si te toca perder, qué mejor que estar con ellos”, dijo.

Qué quiere Scaloni para 2027

El entrenador reconoció que le molesta llegar al cierre del año sin haber podido planificar los próximos partidos como quisiera. Si no hay Eliminatorias, adelantó que buscarán rivales que le planteen una exigencia acorde al equipo.

En cuanto al juego, sí tiene claro qué quiere conservar. Su aspiración es que Argentina siga siendo una referencia y que, al prepararse para enfrentarla, al rival le cueste decidir cómo marcarla. Scaloni cree que el equipo lo está consiguiendo. Sostenerlo de un partido a otro es el desafío que más lo motiva.