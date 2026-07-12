La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, no solo mantuvo viva la ilusión de defender el título conseguido en Qatar. También permitió que Lionel Scaloni alcanzara un registro que lo ubica entre los entrenadores más exitosos de la historia del seleccionado nacional.

Desde que asumió como director técnico en 2018, Argentina nunca fue eliminada antes de las semifinales en un torneo oficial de primer nivel. Una regularidad que pocos seleccionados lograron sostener en la élite del fútbol mundial.

Un ciclo que no deja de hacer historia

El primer paso llegó en la Copa América 2019, cuando un equipo en plena renovación alcanzó las semifinales y cayó ante Brasil en un encuentro marcado por las polémicas arbitrales.

Dos años después llegó el punto de inflexión. En la Copa América 2021, la Albiceleste venció a Brasil en el estadio Maracaná y cortó una sequía de 28 años sin títulos, iniciando una etapa dorada.

En 2022, el equipo conquistó la Finalissima con un contundente 3-0 frente a Italia en Wembley y meses más tarde alcanzó la gloria máxima al quedarse con el Mundial de Qatar, donde obtuvo la tercera estrella.

La racha continuó en 2024, cuando Argentina volvió a levantar la Copa América tras derrotar 1-0 a Colombia en tiempo suplementario con un gol de Lautaro Martínez.

Cinco torneos, cinco semifinales

El triunfo frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 confirmó una tendencia que ya forma parte de la historia del fútbol argentino: cinco competencias oficiales de máxima jerarquía y cinco clasificaciones consecutivas a semifinales.

La secuencia incluye la Copa América 2019, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y ahora el Mundial 2026, donde la Selección volvió a ubicarse entre los cuatro mejores del planeta.

Más allá de que el rendimiento del equipo fue motivo de debate en algunos pasajes del torneo, los resultados continúan respaldando el trabajo de Scaloni. Con dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y una nueva semifinal mundialista, el entrenador consolidó uno de los ciclos más exitosos y consistentes que haya tenido la Selección Argentina.