Scaloni anticipó cuándo podría terminar su ciclo en la Selección

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no solo dejó tristeza por el título que se escapó en el tiempo suplementario. También abrió un fuerte interrogante sobre el futuro de Lionel Scaloni, quien reconoció que su continuidad al frente de la Selección Argentina podría llegar a su fin antes de 2027.

Después de quebrarse en llanto durante la conferencia de prensa en el MetLife Stadium, el entrenador volvió a hablar y dejó las declaraciones más contundentes desde que asumió el cargo en 2018.

"Hasta diciembre estoy seguro"

Scaloni admitió que el desgaste acumulado durante los últimos años fue muy grande y que necesita detenerse a reflexionar sobre su futuro.

El entrenador explicó que continuará al frente del seleccionado argentino durante los próximos meses, aunque dejó en claro que luego tomará una decisión definitiva. "Hasta diciembre estoy seguro y después es complicado. Es justo que se pueda cambiar, y hasta es bueno", expresó.

La frase sorprendió al mundo del fútbol y alimentó las versiones sobre el posible final de uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección.

Una frase que sacudió a la AFA

Minutos después, Scaloni profundizó aún más su postura y dejó una sentencia que encendió todas las alarmas. "Hasta diciembre y después seguramente corte."

Las palabras del entrenador fueron interpretadas como la posibilidad más concreta de que abandone el cargo una vez finalizada la temporada, aunque todavía no existe una decisión oficial.

El desgaste de un proceso histórico

El técnico de Pujato explicó que conducir a la Selección durante tantos años y mantener al equipo en la elite mundial implicó una enorme exigencia deportiva y emocional.

"Es difícil e increíble haber llegado hasta acá", resumió al analizar el recorrido que comenzó en 2018 y que incluyó la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y una nueva final del mundo en 2026.

Mientras la AFA aguarda una definición, el fútbol argentino comienza a prepararse para la posibilidad de despedir al entrenador que cambió la historia reciente de la Selección y devolvió al país a los primeros planos del fútbol mundial.