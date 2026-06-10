La goleada 3-0 ante Islandia en Alabama trajo la tranquilidad que el cuerpo técnico de la Selección Argentina tanto ansiaba en la previa del Mundial 2026. Con el rendimiento colectivo en alza y, sobre todo, con buenas noticias desde el parte médico, Lionel Scaloni decidió bajar un cambio y estirar el misterio respecto a quién ocupará el casillero número 26 de la lista de convocados, vacante tras la baja de Leonardo Balerdi.

"¿Dije mañana? Capaz que un día más me tomo. Como dije ayer, tenemos una idea, pero ahora estuvimos hablando y capaz que un día o dos más nos vamos a tomar. La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a lo que le podía hacer falta al equipo", reconoció el DT de la Albiceleste en conferencia de prensa.

Sin dar nombres propios para evitar filtraciones, el estratega de Pujato admitió que la decisión final está encerrada entre "dos opciones". Aunque el cuerpo técnico medita la posibilidad de sumar a un mediocampista en lugar de un defensor, cañones y especulaciones apuntan a que el principal candidato sigue siendo Guido Rodríguez.

Alivio físico y jugadores "entre algodones"

El cambio de postura de Scaloni, quien pasó de la urgencia a la cautela, se debe pura y exclusivamente al saldo positivo que dejó el amistoso en cuanto al estado de salud del plantel. Las alarmas que se habían encendido en los primeros días de la concentración en Estados Unidos comenzaron a disiparse sobre el campo de juego.

Uno de los focos de atención estuvo puesto en Nico Paz. El joven volante del Como de Italia sumó minutos y demostró estar recuperado de sus molestias: "A Nico lo vi suelto, ya lo habíamos visto con ganas de reintegrarse al grupo. Hoy se notó que estaba muy bien y que fue el jugador que es. Estamos contentos porque hizo un muy buen partido y nos da otra posibilidad más", elogió el conductor argentino.

Paredes y Montiel, adentro

La otra gran preocupación del búnker nacional pasaba por Leandro Paredes, quien arrastraba un desgarro sufrido en el cierre de la temporada con Boca Juniors. Tras el pitazo final, el volante central realizó trabajos de reactivación con los suplentes y el propio Scaloni se encargó de espantar cualquier fantasma de desafectación.

"A Leandro no hace falta esperarlo, está bien y no lo vamos a apurar. Seguramente el fin de semana esté con el grupo y no va por ese lado. Se va a quedar con nosotros, eso seguro", sentenció de forma contundente.

En la misma sintonía de buenas noticias, Gonzalo Montiel también aprobó el examen físico. El lateral derecho presionó para sumar más minutos, lo que evidencia su total recuperación. "Siempre ha sido un jugador que ha estado cuando lo hemos llamado y nos ha dado un montón. Sabemos que cuando lo necesitemos va a estar ahí", destacó el técnico.

A días del debut, el panorama cambió rotundamente para el cuerpo técnico campeón del mundo. "Lo importante hoy es que el equipo ha dado muestras de estar bien y en salud. Después de lo preocupados que estábamos hace unos días, hoy estamos bastante más tranquilos", concluyó Scaloni. La Scaloneta viaja en calma y el último pasajero se conocerá en las próximas 48 horas.