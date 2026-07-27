Días después de concluir su participación en el Mundial 2026, Lionel Scaloni se dirigió a los seguidores de la Selección Argentina a través de sus canales digitales. Tras la caída por uno a cero frente a España en el encuentro decisivo, el conductor del equipo nacional regresó a su localidad natal, Pujato, donde fue saludado por miles de personas que se acercaron a manifestarle su cariño. En ese marco de proximidad vecinal, el entrenador decidió publicar una reflexión sobre lo vivido durante la competencia.

El director técnico comenzó su relato admitiendo la dualidad de sensaciones que lo atravesaron recientemente. Scaloni explicó que "Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar".

En el núcleo de su mensaje, el estratega se disculpó con la población por el resultado deportivo obtenido. Sobre este punto, señaló que "Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida".

A su vez, pidió a la gente que se enfocara en el proceso y la identidad del plantel, al cual calificó internamente como "mis guerreros" al hablar con su esposa. El entrenador resaltó que "Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores".

Al profundizar en el desempeño de sus dirigidos, Scaloni puso en valor la entrega demostrada en el campo de juego. Para el técnico, el triunfo moral reside en "El esfuerzo, las ganas, el querer, el 'yo puedo', el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro... Eso es el verdadero trofeo".

El descargo finalizó con un reconocimiento amplio a todos los sectores que acompañaron el proceso mundialista. Scaloni manifestó estar "Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido. PD: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

No obstante, el futuro del liderazgo técnico de la Selección Argentina presenta interrogantes significativos de cara al cierre de su contrato en diciembre de 2026. Durante una rueda de prensa marcada por la emotividad, Scaloni dejó abierta la posibilidad de un cambio de rumbo una vez concluido su vínculo legal.

El estratega analizó su situación personal al declarar que "Tengo una idea de lo que quiero hacer. Voy a cumplir mi contrato y después analizaré la situación. Siento que necesito pensar, porque no sé si voy a ser capaz de construir algo tan grande como lo que logramos". Esta postura generó sorpresa, dado que antes del inicio del torneo existían expectativas de una renovación automática en caso de obtener el título.