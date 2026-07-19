Se terminó el misterio. Lionel Scaloni definió la formación de la Selección Argentina para disputar este domingo la final del Mundial 2026 frente a España y confirmó el regreso de Rodrigo De Paul al equipo titular.

Después de las pruebas realizadas durante la semana, el entrenador se inclinó por mantener la base que llevó a la Albiceleste hasta la definición del torneo, aunque con el ingreso del exvolante del Atlético de Madrid, una de las piezas clave del ciclo campeón del mundo.

De Paul volverá al mediocampo tras haber comenzado la semifinal frente a Inglaterra en el banco de suplentes. Su ingreso en ese encuentro cambió el desarrollo del partido y terminó inclinando la balanza para recuperar un lugar desde el inicio en el duelo decisivo.

La otra modificación estará en el lateral derecho. Gonzalo Montiel le ganó la pulseada a Nahuel Molina y será el encargado de ocupar ese sector de la defensa en la búsqueda de la cuarta estrella.

De esta manera, Scaloni apuesta por un equipo con experiencia y continuidad para enfrentar a una España que llega tras eliminar a Francia y que intentará conquistar su segundo título mundial.

La formación confirmada de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.