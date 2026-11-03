El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que el equipo disputará frente a Uruguay y Costa Rica durante noviembre. Entre los nombres destacados aparece Emiliano “Dibu” Martínez, en una convocatoria que marca el inicio de una nueva etapa para el seleccionado tras la despedida de Lionel Messi.

La Albiceleste tendrá dos compromisos en territorio argentino durante la próxima fecha FIFA. El primer encuentro será ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre, en La Bombonera, mientras que el martes 17 enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Dos amistosos para cerrar el año

Los partidos serán los primeros de la Selección después de la despedida de Messi, quien dejó de integrar el equipo nacional tras su último encuentro en la fecha FIFA anterior. De esta manera, Scaloni comenzará a trabajar en la conformación del plantel para los próximos desafíos sin el capitán histórico.

La convocatoria también tiene como protagonista al arquero Emiliano Martínez, cuyo nombre aparece entre los citados para los compromisos de noviembre. Su presencia genera expectativa luego de la lesión en la mandíbula que sufrió durante un partido con Chelsea y de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Los escenarios de la fecha FIFA

El cruce ante Uruguay se jugará en La Bombonera, mientras que el encuentro frente a Costa Rica tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes. Serán los dos últimos partidos de la Selección argentina durante 2026.

Con la nómina confirmada, el cuerpo técnico comenzará a preparar los encuentros y la convocatoria marcará otro paso en la renovación del seleccionado. La atención estará puesta tanto en los futbolistas convocados como en el funcionamiento del equipo en esta nueva etapa.