La Selección Argentina cerrará este sábado, desde las 23, su participación en el Grupo J del Mundial 2026 frente a Jordania. Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada y el primer puesto del grupo confirmado, el entrenador Lionel Scaloni decidió preservar a Lionel Messi, quien comenzará el encuentro en el banco de suplentes e ingresará durante el segundo tiempo.

La confirmación llegó este viernes, durante la conferencia de prensa que el técnico brindó en el Dallas Stadium, sede del compromiso ante el conjunto asiático. Fue la única decisión de la formación que reveló públicamente.

Consultado sobre la presencia del capitán, Scaloni respondió que Messi tendrá descanso desde el inicio del partido, aunque sumará minutos. "Va a jugar seguramente el segundo tiempo. Hablé con él, es la mejor decisión para que puedan jugar sus compañeros y que pueda jugar un rato. Ya veremos cuántos minutos."

El entrenador explicó que la clasificación anticipada abre la posibilidad de darles rodaje a futbolistas que tuvieron poca participación durante la fase de grupos. "Los chicos que mañana van a jugar merecen jugar. Forman parte de la convocatoria y de procesos nuestros. Apenas pueda darles minutos se los doy, no solo porque no juegan, sino porque lo merecen."

Scaloni remarcó que el objetivo será mantener la identidad del equipo más allá de las modificaciones. "Mi anhelo es que el equipo juegue de la misma manera, con diferentes nombres. Eso es lo que vamos a intentar."

Respecto a la posibilidad de compartir ataque con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, el técnico dejó abierta esa alternativa, aunque aclaró que el equilibrio colectivo sigue siendo la prioridad. "Si los otros diez corren, puede ser. Buscamos el equilibrio y no romperlo."

En cuanto al estado físico del plantel, llevó tranquilidad sobre Cristian "Cuti" Romero, quien trabajó de manera diferenciada durante la semana. "Está bien. No se entrenó con el grupo, pero lo hizo de forma intensa. Es menos grave de lo que pensamos y veremos su evolución."

También confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez está en condiciones de jugar pese a la molestia que arrastraba en un dedo. "Me parece bárbaro que quiera jugar. El tema del dedo está bien."

Aunque el resultado no modificará la posición de Argentina en el Grupo J, Scaloni aseguró que el equipo afrontará el compromiso con la misma exigencia. "Esta camiseta implica salir a jugar y hacerlo bien, ganar todos los partidos. Estamos igual que el primer día, ansiosos por ver jugar a los chicos."

Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico aprovechará el partido frente a Jordania para evaluar variantes y ampliar la cantidad de futbolistas con minutos antes del comienzo de la fase eliminatoria del Mundial.