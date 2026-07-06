La Selección Argentina ultima los detalles para el partido frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Lionel Scaloni confirmó que ya tiene definida la formación, aunque evitó revelar los nombres de los titulares.

"El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores, así que a ustedes tampoco. Pero más o menos ya saben por dónde viene el tema. Nico me cuenta lo que vienen hablando y está por ahí", expresó el entrenador, en referencia a las versiones que circulan sobre el posible once inicial.

Después de la ajustada clasificación frente a Cabo Verde, el cuerpo técnico analiza realizar algunas modificaciones para el encuentro que se disputará este martes, desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Una de las principales dudas está en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico podría recuperar la titularidad en lugar de Facundo Medina, quien ocupó ese puesto durante la recuperación del futbolista del Olympique de Lyon. Medina terminó con molestias físicas en el último compromiso y el cuerpo técnico evalúa el regreso del habitual titular.

La otra incógnita aparece en el ataque. Lautaro Martínez y Julián Álvarez vuelven a disputar un lugar en la delantera. El delantero del Atlético de Madrid llegó al Mundial con una lesión en el tobillo que limitó su preparación, mientras que Lautaro no tuvo una actuación destacada en el encuentro anterior. La decisión se tomará poco antes del inicio del partido.

En el mediocampo también podría haber cambios. Leandro Paredes dejó una buena imagen tras ingresar ante Cabo Verde y tiene posibilidades de ingresar desde el comienzo. Nicolás González es otra de las alternativas que maneja Scaloni para reforzar esa zona, mientras que Thiago Almada aparece como el principal candidato a salir del equipo.

Si Paredes es titular, ocupará su posición habitual como volante central y permitirá que Alexis Mac Allister juegue más adelantado, un rol que desempeña con frecuencia en su club. En cambio, si el elegido es Nicolás González, la estructura táctica se mantendría, aunque el equipo ganaría profundidad por las bandas.

La posible formación

La formación que perfila la Selección Argentina para enfrentar a Egipto es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Argentina buscará un triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final del Mundial y seguir en carrera por el título.