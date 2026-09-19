El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó a los seis jugadores citados desde el fútbol local para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Leonel Flores, de Boca, Tomás Palacios, de Estudiantes, y Tobías Andrada aparecen como las principales novedades de la convocatoria.

La nómina también incluye a Santiago Beltrán, Thiago Almada y Nicolás Otamendi, quienes se sumarán al resto de los futbolistas convocados para esta fecha FIFA. La convocatoria se conoció luego de que la lista de jugadores que militan en el exterior ya hubiera sido oficializada.

Flores y Palacios tendrán una salvedad

Según informó la AFA, Leonel Flores y Tomás Palacios entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para disputar los compromisos con sus respectivos clubes. Boca deberá enfrentar a Racing por la Copa Argentina, mientras que Estudiantes jugará ante Rosario Central por la Supercopa Internacional.

De esta manera, ambos futbolistas volverán posteriormente a sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina para continuar con la preparación de los próximos amistosos. La convocatoria marca además la aparición de nuevas caras en el equipo dirigido por Scaloni.

Otamendi, convocado para la despedida de Messi

Nicolás Otamendi tendrá una situación particular dentro de la nómina, ya que se retiró de la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026. Su citación será únicamente para el partido del 6 de octubre ante Benín, en el Monumental.

Ese encuentro tendrá además un significado especial porque servirá como homenaje y despedida para Lionel Messi, quien fue convocado para ese compromiso ante el seleccionado africano. La Albiceleste también enfrentará a Bolivia y Burkina Faso en esta serie de amistosos.

Tres convocados más desde el exterior

Poco después de conocerse la lista del fútbol local, la Selección Argentina confirmó además la convocatoria de Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez, todos provenientes del fútbol del exterior.

Para Ezequiel Fernández será su segunda oportunidad con la Selección Mayor, después de haber sido citado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre de 2024 ante Chile y Colombia. En cambio, Valentín Gómez y Santiago Simón tendrán sus primeras experiencias con la Albiceleste.