Scaloni criticó las pausas de hidratación del Mundial: "Parece irreal"

Lionel Scaloni rompió el silencio en el Dallas Stadium un día antes del enfrentamiento ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El director técnico aseguró que la Pulga se encuentra en óptimas condiciones para el compromiso de este lunes.

Respecto a la unión del plantel, el entrenador manifestó que "el grupo saca adelante las situaciones tanto buenas o malas. Al lado de un amigo siempre es mejor. Eso es lo que todo sentimos". Ante la cercanía del cumpleaños 39 del capitán el próximo 24 de junio, Scaloni deseó "que sea feliz, es lo que todos queremos".

Uno de los puntos más llamativos fue su crítica a las interrupciones por clima. Scaloni señaló que "el calor y que se pare el partido constantemente hacen que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Creo que al final se hizo para tener más tiempo y se hace un poco cortado. Eso de cuatro tiempos parece irreal".

Sobre la dinámica de esos 22 minutos de pausa, explicó que "todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en base a lo que pase en esos 22 minutos. Tenemos gente analizando el partido desde la tribuna y nosotros en el banco. Lo que se hace en un entretiempo, se hace ahí. Creo que para el que pretende a atacar te da tiempo a corregir, pero se hace raro adaptarse a eso, aunque si se sigue imagino que en un tiempo será algo normal. Hoy no está normal".

En relación al planteo táctico, el técnico confirmó que "lo bueno es que Paredes, Montiel y Tagliafico están recuperados". Sobre el estilo de juego, el DT afirmó que "no siempre se puede ser dominador del balón en un partido pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso".

También dedicó palabras al rival dirigido por Ralf Rangnick al considerar que "Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores. Presiona bien e hizo una gran clasificación. Sin dudas será un partido complicado". Finalmente, lamentó no haber tenido contacto cercano con los hinchas en el traslado y reconoció que "nos fastidió no haber podido ver a la gente desde el micro, son un motor para nosotros".