Lionel Scaloni expresó por primera vez una opinión contundente sobre una de las novedades que presenta el Mundial 2026: las pausas obligatorias de hidratación durante los partidos. En la conferencia de prensa previa al encuentro entre Argentina y Austria, el entrenador campeón del mundo reconoció que todavía le cuesta acostumbrarse a una dinámica que, según entiende, modifica el desarrollo habitual de los encuentros.

"Se hace raro adaptarse a esto. Por ahora no es normal porque se hace muy cortado", afirmó el técnico argentino al referirse a las interrupciones implementadas por la FIFA debido a las altas temperaturas que se registran en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

El impacto del calor en los partidos

Scaloni explicó que la fase de grupos suele ser compleja por naturaleza, aunque consideró que las condiciones climáticas están teniendo una incidencia importante en esta edición de la Copa del Mundo. "La fase de grupos siempre ha sido históricamente difícil para todos. Hoy influye el calor, se para el partido constantemente y eso hace que le dé una mano al equipo más débil, porque tiene tiempo de recuperarse. Se hace un poco cortado el partido", señaló.

No obstante, el entrenador aclaró que las pausas también pueden beneficiar a los equipos que intentan asumir el protagonismo del juego. "Quizás confundo cuando hablo del beneficio para el equipo más débil. También le sirve al que ataca para poder corregir", explicó.

"Es como jugar cuatro tiempos"

Uno de los conceptos más llamativos de la conferencia fue la comparación que realizó sobre la estructura de los encuentros. "Eso de cuatro tiempos es real. Pensar que entre que llegan y se van, en el entretiempo tenemos solo tres minutos y medio para hablar con los jugadores. Pero se ha hecho así y acá estamos", sostuvo.

El DT remarcó que esos cortes obligan a replantear constantemente las decisiones tácticas. "Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en esos 22 o 23 minutos. Buscamos soluciones, lo que se hace en un entretiempo normal", indicó.

Adaptarse a una nueva realidad

Más allá de las críticas, Scaloni dejó en claro que entiende que se trata de una medida destinada a proteger la salud de los futbolistas y consideró que con el tiempo podría convertirse en algo habitual. "En un tiempo será algo normal como toda cosa que se ha mejorado. Entiendo que se mejorará. Hay gente que analiza con computadoras y tablets. Nosotros vamos más con el mano a mano. Ese es nuestro librito", concluyó.

Las declaraciones del entrenador argentino reabrieron un debate que crece partido tras partido en el Mundial 2026: el impacto de las pausas de hidratación en el ritmo de juego y en las decisiones tácticas de los equipos.