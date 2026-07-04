Lionel Scaloni alcanzó este viernes un nuevo hito en su extraordinario ciclo al frente de la Selección argentina. Con la agónica victoria por 3-2 frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador de Pujato dirigió su partido número 100 como seleccionador nacional y reafirmó un legado que ya ocupa un lugar de privilegio en la historia del fútbol argentino.

El recorrido comenzó el 8 de septiembre de 2018. En aquel entonces, Scaloni asumía de manera interina y con más dudas que certezas. Su debut fue un triunfo por 3-0 frente a Guatemala, en Los Ángeles. Lo que parecía un proyecto de transición terminó convirtiéndose en el proceso más exitoso de la era moderna de la Albiceleste.

Los números respaldan esa transformación. En sus primeros 100 encuentros, la Selección obtuvo 73 victorias, 18 empates y solo 9 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 79%. Además, convirtió 209 goles y recibió apenas 52, una muestra del equilibrio entre su poder ofensivo y la solidez defensiva que caracterizó al equipo.

Durante este ciclo, Lionel Messi fue el máximo goleador con 59 tantos, siendo el gran emblema dentro de una generación que volvió a colocar a la Argentina en la cima del fútbol mundial.

Los resultados también fueron contundentes en las distintas competencias. En los Mundiales acumula ocho triunfos, dos empates y una sola derrota. En la Copa América registra 13 victorias, cuatro igualdades y apenas dos caídas. A ello se suman 23 triunfos en las Eliminatorias Sudamericanas, la conquista de la Finalissima y un destacado rendimiento en los amistosos internacionales.

Sin embargo, el legado de Scaloni va mucho más allá de las estadísticas. Bajo su conducción, Argentina rompió la sequía de 28 años sin títulos al conquistar la Copa América 2021, ganó la Finalissima 2022 en Wembley, alcanzó la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022 y volvió a celebrar en la Copa América 2024, consolidando uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado.

Su dominio también quedó reflejado frente a rivales de todo el mundo. Ante selecciones de Norte y Centroamérica ganó los 17 partidos disputados; frente a equipos europeos permanece invicto; contra africanos mantiene puntaje perfecto con seis victorias en seis presentaciones; y la única derrota frente a un seleccionado asiático fue el recordado debut ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

A 100 partidos de aquel estreno como entrenador, Lionel Scaloni ya no es solo el técnico que devolvió los títulos a la Argentina. Es el arquitecto de una identidad, el conductor de una generación inolvidable y el responsable de una de las etapas más brillantes en la historia de la Selección.