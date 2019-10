Scaloni dará el jueves la lista para los amistosos ante Brasil y Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, dará finalmente la lista para los amistosos del 15 y 19 de noviembre, en la última fecha del año, ante Brasil y Uruguay, en Asia, recién el próximo jueves, ya que se tomará hasta el final del plazo autorizado por FIFA para convocar a futbolistas del exterior porque la concreción del último amistoso frente a los "charrúas" recién se confirmó hoy y eso modificó parte de la logística.



La gran noticia para esos dos encuentros es que se producirá el retorno de Lionel Messi, luego de cumplir con los tres meses de suspensión que le aplicó la Conmebol por "declaraciones ofensivas" contra sus autoridades, vertidas al término de la pasada Copa América de Brasil.



También para esos encuentros volverán Sergio Agüero y Giovani Lo Celso, este último ya recuperado de una lesión de cadera que se le provocó en el amistoso de la semana de fecha FIFA de septiembre ante el seleccionado de Chile, en los Estados Unidos, donde Argentina empató 0 a 0 en la ciudad de Los Ángeles.



Claro que al jugador del Tottenham Hotspur también se podrían sumar otros dos "retornados" que vendrían desde Francia, donde están desarrollando muy buenas performances con el mejor equipo por lejos de la Ligue 1 que también está desarrollando una buena performance en la fase de grupos de la Liga de Campeones: París Saint Germain (PSG).



Uno de esos jugadores era uno de los preferidos de Scaloni en el arranque de su ciclo, en ese momento todavía como interino: Mauro Icardi.



De hecho, el ex Inter de Milán arrancó con buen pie, después tuvo algunas declaraciones desafortunadas como la de señalar que "ahora se respira un clima de mayor compañerismo", luego de un encuentro en el que él y Paulo Dybala anotaron sus primeros goles con la camiseta albiceleste en el último amistoso del año pasado ante México, en Mendoza, que finalizó 2 a 0.



Después de eso Icardi entró en conflicto con Inter y ya no volvió a jugar en su equipo, lo que también le quitó chances de seguir en el seleccionado y se terminó perdiendo la Copa América de Brasil, algo que lamentó y mucho Scaloni, porque más allá de haber encontrado en Lautaro Martínez a un centrodelantero en permanente crecimiento, el estilo del hoy goleador del PSG (marcó siete goles en la misma cantidad de partidos) le agrada.



Por eso estos días que se tomó para dar la lista que en principio se iba a conocer hoy le vinieron bien para analizar con detenimiento y efectuar las consultas de rigor sobre las chances de que Icardi vuelva.



Y de hecho, aunque su convivencia con Messi y algún que otro referente no pareció nunca la ideal, ahora que está en el PSG hizo buenas migas con Ángel Di María, que perdió puntos en la Copa América pero ahora parece estar recuperándolos en el equipo parisino, donde anota y asiste. Ayer mismo le entregó dos pases gol a Kylian Mbappé y otro a Icardi (hicieron dos cada uno en el 4 a 0 sobre Olympique de Marsella).



Por eso, porque Messi jugó su último partido en la selección justamente ante Chile, por el tercer puesto de la Copa América, igual que su amigo Di María, que Icardi y "Fideo" conformen un combo de retornos no sería extraño, pero de concretarse, estarían dando seguramente tanto o más que hablar que los de los de "Lío" y el "Kun".



Los que no estarán en ésta, la última gira del año ante dos rivales sudamericanos sí, pero los más fuertes de la región, serán los jugadores de River Plate habitualmente convocados, que no podrán hacerlo por tener que jugar el 23 de noviembre la final de la Libertadores ante Flamengo, algo que justamente también hizo Tité con los futbolistas del equipo carioca.



Los brasileños tampoco podrán contar para esta fecha FIFA con el lesionado Neymar, por lo que no se producirá finalmente el cruce con su amigo Messi después de las idas y vueltas de mediados de este año, cuando "Ney", compañero de Di María e Icardi en el PSG, estuvo a punto de retornar a Barcelona. El consuelo para "Lío" estaría en el segundo cotejo ante los uruguayos, en los que sí podría estar Luis Suárez.



Mientras va realizando todos estos análisis y deja atrás, según anunció, la etapa de pruebas, ya con la mira enfocada en el comienzo de las eliminatorias mundialistas del marzo próximo, por lo pronto Scaloni ya sabe cuando, donde y con quien jugará Argentina el mes próximo.



El partido que ya estaba confirmado era el superclásico sudamericano ante Brasil, que se desarrollará el viernes 15 de noviembre a las 14 (hora argentina), en el King Saud University Stadium, de Riad, Arabia Saudita.



Y hoy se sumó oficialmente que Uruguay será el rival el martes 19 de noviembre en el New Bloomfield Stadium, de Tel Aviv, Israel, aunque por ahora solamente falta confirmar el horario.



Claro que esto trajo un principio de conflicto con la Asociación Paraguaya de Fútbol, que informó que finalmente no iba a jugar con Argentina en Bangladesh el lunes 18, como se había observado originalmente, "por incumplimiento de contrato del promotor de ese partido".



De esta manera, Argentina podrá jugar finalmente en Israel, país al que no pudo enfrentar en la previa del Mundial de Rusia, a raíz del conflicto político que mantiene con el pueblo palestino y que por entonces obligó a la AFA a reveer la posibilidad de jugar ese encuentro que en principio iba a disputarse en Jerusalén.



Mientras que en Riad el seleccionado argentino jugó un año atrás, el 11 de octubre de 2018, frente a Irak, en el Prince Faisal Bin Fahd Stadium, donde goleó por 4-0 con los tantos de Lautaro Martínez, Roberto Pereyra, Germán Pezzella y Franco Cervi. Claro, ahora el rival será Brasil.